Urška Bačovnik Janša: »V 20 letih dela s hudo bolnimi me nihče ni prosil, da mu vzamem življenje!«

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga sicer vodi Aleš Primc, je zavajanje, so pred dnevi opozorili v Društvu Srebrna nit - Združenje za dostojno starost. Temelji na neresnicah in zanikanju težav hudo bolnih in trpečih, kar podaljšuje njihovo agonijo, so izpostavili.

Prvi med nasprotniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je Aleš Primc, ki je julija v DZ vložil 15.000 podpisov volivcev za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu. Pobudniki referenduma bodo lahko 40.000 podpisov zbirali do 5. oktobra.

Menijo, da gre za zlorabo referendumskega odločanja o vprašanju, o katerem so državljani že odločili z jasno izraženo voljo. Četudi bi organizatorjem zbiranja uspelo prepričati dovolj ljudi za podpis, v društvu menijo, da bo morebitna ponovno izražena volja volilnega telesa enaka, kot je bila na posvetovalnem referendumu 2024. Takrat je 54,89 odstotka volivcev glasovalo za ureditev te pravice, 45,11 odstotka pa jih je bilo proti.

Mladi zdravniki: »Ne moremo biti hkrati zdravnik in krvnik, hkrati bolniku prinašati zdravila in strupa!«

No, popolnoma drugače pa menijo Mladi zdravniki.

»Julija je bil sprejet še en zakon, ki je v celoti povozil mnenje zdravstvene stroke - vsiljuje nam dolžnost usmrtitve bolnikov, kar je v nasprotju z našim temeljnjim poslanstvom. Podrl se bo zaupljivi odnos med bolnikom in medicinsko sestro, med bolnikom in zdravnikom. Ne moremo biti hkrati zdravnik in krvnik, hkrati bolniku prinašati zdravila in strupa! Novi zakon "pomoč pri samomoru" opredeli kot zdravstveno storitev, kar je unikum v svetu. Zakon prične veljati januarja, nalaga nam naloge od prevzema učinkovine v lekarni, v kolikor bolnik tega ne zmore sam, do aplikacije in čakanja ob pacientu na njegovo smrt (po podatkih iz tujine nekatera umiranja trajajo tudi 24 ur). V kolikor kdo uveljavlja ugovor vesti, je dolžan poiskati kolega znotraj ustanove, ki bo izvedel postopek usmrtitve. Predvidene so tudi visoke kazni, če česa ne bi izpeljali skladno z zakonom. Mnenje Komisije RS za medicinsko etiko je, da zakon uvaja radikalno spremembo v odnosu do življenja in smrti ter prinaša resna etična, strokovna in družbena tveganja. Poleg tega je nedopustno, da zakon to nalogo, ki je v nasprotju s poslanstvom zdravnika in medicinske sestre, nalaga nam.«

Zakon, ki ga je DZ sprejel 18. julija s 50 glasovi za in 34 proti ter ga po vetu DS znova potrdil 24. julija, polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, daje pravico do prostovoljnega končanja življenja. Pogoj pa je, da zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Možnosti za zdravljenje morajo biti v skladu z zakonom izčrpane. Prav tako bo pravico do prostovoljnega končanja življenja mogoče izkoristiti, če zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja, da bo bolnik ozdravel ali da se mu bo stanje izboljšalo. Pravice pa ne bo mogoče uveljavljati zaradi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni. Bolnik bo po zakonu začel postopek za uveljavitev pravice z napovedjo zahtevka pri zdravniku. Če bo tudi po drugem pogovoru z zdravnikom vztrajal pri svoji odločitvi, bo podal vlogo, ki jo bo zdravnik skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju bolnikovih pogojev posredoval komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.

»V 20 letih dela s hudo bolnimi me nihče ni prosil, da mu vzamem življenje!«

Svoje mnenje o evtanaziji je na omrežju X zaupala tudi soproga predsednika SDS Urška Bačovnik Janša: »Kot zdravnica sem videla neizmerno trpljenje, vendar me nihče v 20 letih dela s hudo bolnimi ni prosil, da mu vzamem življenje. Na smrt bolni prosijo, da jih ne boli in ne duši. Videla sem veliko moč sočutja in ljubezni svojcev. Vem, da je moje poslanstvo lajšati trpljenje.« In še: »Z uzakonjenjem evtanazije se ukinja hipokratova zaprisega, poslanstvo zdravnikovega dela in spoštovanje nedotakljivosti vsakega človeškega življenja!«