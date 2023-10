Mladi zdravniki bežijo s celjske bolnišnice

Celjska splošna bolnišnica je na včerajšnjem posvetu, ki so se ga udeležili župani in direktorji zdravstvenih domov v savinjski regiji, iskala rešitve za zagotavljanje kadra za nemoteno delo v urgentnem centru. Kakor je povedal direktor bolnišnice Dragan Kovačić, za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva na urgenci nimajo dovolj lastnega kadra. Mladi zdravniki odhajajo, saj ne zdržijo pritiska dela na urgentnih točkah, je poudaril Kovačić.

Direktor SB Celje Dragan Kovačić išče rešitve z župani in direktorji ZD v savinjski regiji.

13 tisoč bolnikov so obravnavali v devetih mesecih.

Ne bo treba spreminjati zakonodaje

Na posvetu so se dogovorili, da bo prihodnji teden začela delati strokovna skupina, ki se bo ukvarjala z organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva na celjskem območju. Zaradi te skupine pa ne bo treba spreminjati zakonodaje, je zatrdil Dragan Kovačić. Z direktorji zdravstvenih domov so se dogovorili, da bodo pregledali urnike svojih zdravnikov in jih morda napotili na pomoč urgentnemu centru Celje.

Z organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva na celjskem območju se bo ukvarjala strokovna skupina.

Strokovni direktor celjske bolnišnice Radko Komadina je postregel s podatkom, da je od leta 2016 do letos število bolnikov v urgentnem centru zraslo za 12 odstotkov. Če pa pogledamo stanje od leta 2018 do letos, pa je število bolnikov v kirurški nujni pomoči poraslo za kar 38 odstotkov.

V ponedeljek je bilo na celjski urgenci 155 bolnikov, med katerimi so bili trije sprejeti na kirurško zdravljenje. V prvih devetih mesecih so obravnavali 13.016 bolnikov, med njimi jih je bilo 10.877 brez napotnice. Kakor je dejal Komadina, zelo težko sestavijo mesečni seznam dežurnih zdravnikov v urgentnem centru. Na vprašanje, kje je največji problem, je odvrnil, da so urgentni centri postali bolnišnični oddelki, kar se ne bi smelo zgoditi.