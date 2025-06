Mladi vse bolj spoštujejo tradicijo

V ospredju prireditve Prleška gibanica 2025, ki jo uspešno organizira in vodi Društvo Kelih, je bilo že 12. državno ocenjevanje slastnih prleških gibanic. Strokovna komisija pod taktirko Tomaža Vozlja, predsednika Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, je ocenila odlične prleške sladice v štirih kategorijah, kar 42 vzorcev, večinoma s severovzhoda države, a tudi iz drugih delov Slovenije.

Četrto leto zapovrstjo so na državnem ocenjevanju sodelovale tudi osnovne in srednje šole z ekipami in posamezniki, poleg osnovnošolcev in dijakov, ki kažejo vse več zanimanja za kulinarično tradicijo, pa so seveda tekmovali ljubiteljski peki in tržni ponudniki te prleške sladice. Ocenjevanje je potekalo v štirih kategorijah, strokovna komisija pa je imela zahtevno nalogo, saj so bili letošnji vzorci izjemno kakovostni.

42 vzorcev so ocenili.

Na razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad je zbrane pozdravila predsednica Društva Kelih, mag. Tjaša Kos, ki je izrazila veselje ob tako številni udeležbi in poudarila, da je prleška gibanica veliko več kot le jed – je simbol skupnosti, tradicije, povezovanja med generacijami ter ljubezni do domačega. Dejala je, da je pomembno, da vsi skupaj skrbimo za ohranjanje kulinarične dediščine, jo prenašamo na mlajše generacije in jo obenem ponosno predstavljamo tudi širše – kot del prepoznavne identitete Prlekije.

Med tržnimi ponudniki se je najbolj izkazal FLO Cukeraj iz Ljutomera, med ljubitelji prleške gibanice pa Simona Žuman, prav tako iz Ljutomera. Med srednješolci je slavil Adam Žižek z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, med osnovnošolci pa je bila najboljša ekipa z OŠ Bakovci (Isa Hozjan, Zala Brenholc, Milica Bogun). Najvišjo oceno na letošnjem ocenjevanju je dosegla Simona Žuman in tako postala absolutna zmagovalka. Dogodek je bil sicer le del praznika prleške gibanice, ki se je nadaljeval ves konec tedna s kulinaričnim pohodom Prleška gibanica 2025, nato pa še z dogodki v sklopu Dnevov prleške kulinarike, ki bodo potekali do 29. junija.