Mladi verniki na poletnem druženju

V župniji svetega Petra Gornja Radgona je potekal štiridnevni, že 18. poletni oratorij. Druženja v poletnih dnevih se je udeleževalo kar 110 mladih z območja župnije. Vsako jutro so se zbrali ob 9. uri in vse tja do 16. ure so izvajali različne dejavnosti. Osrednja tematika letošnjega oratorija je bila namenjena Carlu Acutisu, sodobnemu svetniku, ki je imel rad računalnike in Jezusa v sveti evharistiji. Ena njegovih misli je bila: »Vsi ljudje so rojeni kot izvirniki, a mnogi umrejo kot fotokopije.« Gre za italijanskega dijaka, računalniškega programerja in blaženega, ki je bil rojen 3. maja 1991 v Londonu in je umrl 12. oktobra 2006 v Monzi v Italiji. Acutis je bil računalniški programer. Za blaženega, kot je denimo mariborski škof Anton Martin Slomšek, je bil razglašen že 10. oktobra 2020 v baziliki sv. Frančiška Asiškega v Assisiju, in to malo manj kot sedem let po čudežu, ki je pripisan njegovi priprošnji.

Mladi so se na oratoriju dobro počutili.

Župnik Franc Hozjan je poudaril, da je celotno srečanje v teh vročih dnevih potekalo brez zapletov in da tudi ni bilo nobene poškodbe. V zahvalo za to so zbrani molili in se Bogu zahvalili za vse blagoslove, ki so jih bili deležni. Na koncu so zapeli svojo himno. Izveden je bil bogat kulturni program.

Udeleženci so se zares enkratno počutili, to dokazujejo tudi medsebojni objemi ob koncu, zato je pričakovati, da bo večina letošnjih udeležencev prišla na 19. oratorij ob koncu junija leta 2023. Prav gotovo si župnik Hozjan in katehistinja Nataša Preglav, ki ga je vodila, zaslužita vso pohvalo za letošnjo organizacijo.