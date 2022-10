Mladi up ima lastno čokolado

Skupaj zmoremo več, je geslo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije kot tudi sežanske izpostave, kjer je Marko Svetina kot novi predsednik letos prevzel štiriletni mandat od prejšnjega predsednika Jerneja Brbotala, ki je zbornico vodil kar dva mandata in je zdaj njen podpredsednik. Na grajskem dvorišču v Štanjelu je sežanska OPZ na tradicionalnem srečanju obrtnikov in podjetnikov Krasa in Brkinov podelila kar 38 jubilejnih priznanj in štiri posebna.

Zlati pečat sta prejeli podjetji Frizerstvo Sežana in Jadran inženiring.

Ob pozdravnem nagovoru komenskega župana Erika Modica in predsednika kraških in brkinskih obrtnikov in podjetnikov Marka Svetine je predsednik krovne organizacije OPZ Slovenije Blaž Cvar opisal aktualno problematiko, s katero se srečujejo obrtniki in gospodarstveniki. Obenem je podelil srebrni ključ za dolgoletno uspešno obrtno delo Jerneju Bortolatu, ki že od leta 1999 deluje na področju domače in umetnostne obrti ter je v teh letih opravljal številne funkcije. Med 38 prejemniki priznanj za 10, 20, 30, 40 in 70 let poslovanja velja izpostaviti podjetji Frizerstvo Sežana in Jadran inženiring, trgovina in storitve Sežana, ki uspešno delujeta že 70 let in sta prejela zlati pečat OZS.

Blaž Cvar, prejemnik srebrnega ključa Jernej Bortolato in Marko Svetina (z leve).

Svetina je s predsednico komisije za priznanja in odlikovanja pri sežanski OPZ Tjašo Škapin podelil še posebna priznanja za zahvalo oz. nagrado za njihovo aktivno udejstvovanje v zbornici. Prejeli so jih: Gradbena trgovina z gradbenim materialom Sežana, Aleš in Bojan Ličen in podjetja Mavrica zaves prodaja, šivanje in svetovanje Nataša Ravbar. Posebno priznanje, ki ga komisija podeljuje že četrto leto in je namenjeno mladim upom, pa je prejel Blaž Grahor, ki letos praznuje 10 let dela v družinskem gostinskem podjetju v Danah pri Sežani ter je razvil svojo lastno linijo pralinejev in čokolad G-Box. Bronasti pečat OPZS pa so za 40 let delovanja prejeli: kamnoseštvo Ražem Divača, Avtokleparstvo Franko Matevljič Škoflje, Avtoprevozništvo Severin Švagelj Sežana, Stavbno kleparstvo Žarko Miklavec iz Dan pri Sežani in Avtoservis Suzuki Pavel Gec Dutovlje. Prireditev je popestril domači kantavtor, pevec, kitarist, producent in multiinštrumentalist Boštjan Pertinač, ki poleg svoje solo kariere vodi glasbeno šolo in delavnice za starejše.