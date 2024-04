Sedemnajstletni Ravenčan Anej Gorenjak je med najboljšimi trobilci na svetu. Pred dnevi se je s starši, očetom Andrejem Gorenjakom in mamo Vero Trafella, oba sta glasbenika, mentorjem in profesorjem Matjažem Dobrovnikom, pianistko profesorico Špelo Horvat in Heleno Meško, ravnateljico Konservatorija za glasbo in balet Maribor, vrnil iz ZDA, kjer se je najprej udeležil tekmovanja American Protege International Competition New York in ga s svojo trobento ter skladbo P. Hindemitha – sonata za trobento in klavir usvojil. Kot absolutni zmagovalec si je nato zagotovil še prestižni koncert v znani k...