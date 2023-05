Mladi SDS prijavil Nikin I8M, zgodilo pa se ni čisto nič

»Obveščamo vas, da je prekrškovni organ po pregledu in proučitvi zbranih dejstev in dokazov /.../ odločil, da zoper vas ne bo vložil obdolžilnega predloga, ker iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni prekršek.« To obvestilo računskega sodišča je prejel Inštitut 8. marec (I8M), ki ga vodi Nika Kovač.

Mladi esdeesovci, ki se jih označuje s kratico SDM, so na računsko sodišče podali prijavo, saj so prepričani, da je omenjeni inštitut, organizator volilne kampanje, pred referendumom o zakonu o vodah leta 2021 kršil referendumsko zakonodajo: od fundacije Guerrila Foundation prejeli finančna sredstva 30.000 evrov in jih nakazali na transakcijski račun za volilno kampanjo. A pravila prepovedujejo pridobivanje sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb.

Tako se je odzval SDM

Odločitev računskega sodišča so iz SDM komentirali kar prek twitterja: »V poročilu na spletni strani Guerilla Foundation jasno piše, da je I8M pridobljena sredstva uporabil v referendumski kampanji. Ker naj bi sredstva dobili na račun po referendumu, je računsko sodišče odločilo, da ne gre za financiranje iz tujine. S tem je vzpostavljena praksa, da se lahko od danes naprej vsi organizatorji kampanj financirajo iz tujine, le sredstva morajo na račun prejeti po koncu referendumske kampanje. Torej takrat, ko se plačujejo računi.«