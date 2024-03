S posebno prireditvijo, na kateri so ob veselem druženju in dobri kulinariki razglasili rezultate in podelili nagrade, so v restavraciji hotela Radin v Radencih sklenili 28. Pomursko salamijado. V organizaciji tamkajšnjega društva se je vse skupaj začelo z zbiranjem vzorcev v Erinoxu Radenci, med katerimi so se poleg prleških in pomurskih znašli tudi koroški, štajerski, zasavski in dolenjski. 37 tekmovalcev se je udeležilo tokratne prireditve. 28 salamijad so že organizirali. 17 vzorcev so ocenili na vseh salamijadah doslej. Sledilo je ocenjevanje, nato pa na slovesni prireditvi razglasit...