Mladi pisatelj starejšim podaril nekaj knjig (FOTO)

V Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona, kjer se pogosto odvijajo različne prireditve in dogodki, s katerimi krajšajo čas stanovalcem, so praznovali letošnji kulturni praznik. V prostorih svojega lepega domovanja so namreč gostili mladega pisatelja iz Trdkove na Goričkem, Aleša Ropošo - Alexia.

Stanovalci so bili navdušeni.

Mladi pisatelj se lahko pohvali z več literarnimi nagradami in proznim prvencem Novo upanje. V pesniške vode se je v letu 2021 podal s prvencem Planet Goričko, za katerega pravijo, da ne vnaša v sodobno slovensko poezijo samo nekega novega videnja, novega pogleda na »podeželsko,« ampak pomeni osvežitev slovenskega pesniškega prostora na splošno.

Bogatejša domska knjižnica

Prisotne je navdušil z izborom svojih pesmi in kratkih zgodb, ki jih je umetelno prepletel s Prešernovimi deli. Podaril jim je nekaj izvodov vsake knjige za domsko knjižnico. Dogodek, ki se je odvijal pred množico stanovalcev DSO Gornja Radgona, so popestrili z glasbeno kuliso, za katero je poskrbel domski delovni terapevt Matjaž Zupanc.

Aleš Ropoša z umetniškim imenom Alexio je mimogrede tudi sam delovni terapevt, ki se ljubiteljsko ukvarja s pisanjem proze, poezije in dramskih besedil. Lani je pri založbi Volosov hram izšel njegov omenjeni knjižni prvenec Novo upanje, ki obsega 17 kratkih zgodb na 182 straneh.

Zbirko je uredil in jezikovno popravil pisatelj in urednik Robert Titan Felix, ki je v uvodu zapisal, da so v izhodišču tematskega spektra, s katerim se srečamo v zbirki, po eni strani mladostne izkušnje, po drugi pa razpetost med podeželjem in mestom.

Zbrano so prisluhnili.

Podeželje v tej knjigi ni samo dežurno »drugo«, klišejska negativna protipodoba urbanega sveta, kar je precej ustaljeno v sodobni literaturi, ampak je, takšno, kot je v aktualnem trenutku, po eni strani vpeto v sodobni urbanizirani in globalizirani svet, po drugi pa ima vendarle svoje nezamenljive specifike ...