Mladi pesniki pustili unikatno sled

Aktiv slovenistk na OŠ Prebold je letos znova pripravil natečaj osnovnošolskih pesnikov z naslovom Naj pesem pove. Tokratni je bil jubilejni, že 25.

Glasbena gosta in mladi pesniki FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav

Letošnjega natečaja in zaključne prireditve so se udeležili mladi pesniški ustvarjalci iz 13 osnovnih šol Savinjske doline in širšega območja. Na zaključni prireditvi pred koncem šolskega leta je zbrane pozdravil ravnatelj Peter Žurej in izrazil veselje, da lahko nadaljujejo tradicijo tovrstnega natečaja in ustvarjalnost mladih pesnikov. Organizatorka Darja Melinc Miklič pa je med drugim povedala: »Od prvega srečanja pesnikov osnovnošolcev na OŠ Prebold mineva že 27 let. Najprej smo se srečevali le pesniki iz Savinjske doline, dober glas o našem ustvarjanju in druženju z različnimi gosti, mojstri vezane besede, se je širil in z leti so se nam pridružile šole širše okolice.

Letos sodelujete pesniki iz trinajstih šol. V 25. letu ustvarjanja nas je za nekaj časa ustavila zloglasna korona, a pesmi, s katerimi sodelujete mladi pesniki letos, kažejo, da je vplivala le na izvedbo, ne pa na vaše razmišljanje o sebi, svojih hrepenenjih, željah, načrtih, stvareh in ljudeh, ki vas obdajajo. Ko ste spet dobili priložnost to ubesediti skozi poezijo in svoje pesmi deliti z nami, ste jo zagrabili in se ponovno odlično izkazali. Po odhodu ustanoviteljice natečaja Marije Smrke v pokoj smo njeno idejo in delo povzele mlajše kolegice, ki prav to prenašamo še na mlajše kolegice, vse skupaj pa na svoje učenke in učence. Ob lepi obletnici smo ji dolžni prijazno zahvalo za priložnost, ki jo je mladim pesnikom ponudila z natečajem.«

Od prvega srečanja pesnikov osnovnošolcev na OŠ Prebold mineva že 27 let.

Letošnja tema je bila Ne bodi, kar nisi, mladi pa so s svojimi pesmimi pustili unikatno sled, takšno, ki je primerljiva z drugimi in ki vsem sporoča misli, povezane s temo natečaja in tudi letošnjim pesniškim gostom Ferijem Lainščkom, ki v svoji zbirki Ne bodi kot drugi sporoča svetu preproste, lepe, božajoče izjave ljubezni. Svoje pa sta zaključni prireditvi dala tudi kantavtorica in skladateljica Ditka Čepin in njen oče, pianist in skladatelj Gorazd Čepin, ki sta postregla z istoimensko pesmijo Ne bodi kot drugi in s tem dodala natečaju in jubileju še svoj nepozabni pridih.