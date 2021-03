Mladi na pomembni misiji premikajo meje

Velikokrat se spomnim teh zgodb in res je, da prikličejo tudi solze v moje oči. S tem ni nič narobe, saj tudi moški lahko jočemo.

Solze v očeh

20 dobrodelnih in solidarnih dogodkov se bo zvrstilo do konca julija.

Vse do konca julija bodo mladi prostovoljci na prav posebni misiji. Želijo si prinašati pozitivnost, srčnost, veselje in upanje v srca vseh tistih, ki so to izgubili. »Kar 20 dobrodelnih in solidarnih dogodkov se bo zvrstilo do konca julija, na katerih bomo poskušali pomagati čim več ljudem in živalim, saj projekt zajema pomoč vsem, ki so del našega planeta,« pove mladi Celjan, 20-letni študent Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, vodja akcije in po novem tudi avtor slikanice Košček mojega srca.Kdo je mladi, ki je dobil nagrado Mladinskega sveta Slovenije za naj prostovoljca za leto 2019? Pravi, da je zelo preprost in skromen fant, ki vedno pomaga tistim, ki ga potrebujejo. »To je poslanstvo človeka. Pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč,« pove mladi Celjan. Za njim je že več nagrad in priznaj, ki jih res nerad omenja. Izbran je bil za naj prostovoljca Mestne občine Celje leta 2018, leta 2019 je postal faca leta, nazadnje je dobil še nagrado za naj prostovoljca, ki jo vsako leto podeljujeta Mladinski svet Slovenije in predsednik Republike Slovenije»Zelo nerad spregovorim o sebi, raje to pozornost namenim drugim, tistim, ki jo potrebujejo, da ljudje spoznajo njihove zgodbe in jim pomagajo. Poleg tega ne delam tega zaradi priznanj. Ne razumite me narobe, sem jih vesel, ampak to delam samo zato, ker želim videti spremembo na bolje v svetu. Nedopustno je, da se v 21. stoletju pojavi nekdo, ki nima kaj jesti. To me najbolj boli,« dodaja Kristjan.Sicer v tem ogromnem projektu sodelujeta tudi dve organizaciji s podporo in mentorstvom. To sta Gimnazija Celje Center in Celjski mladinski center. »Sploh zdaj, ko so razmere še posebno težke, smo veseli vsakršne podpore. V ekipi smo se odločili, da gremo na teren, v občine Laško, Šentjur, Štore, Vojnik, Žalec in Celje. Tam smo decembra že zbirali potrošni material za varne hiše, materinske domove in krizne centre,« dodaja vodja misije, ki jo zaobjema Dobrodelni projekt: Misija človek. Čeprav se zdi, da ima tako mlad fant toliko dela, da niti redno ne spi, je našel celo čas, da je napisal svojo prvo avtorsko knjigo Košček mojega srca, skupaj z nekdanjo sošolko, študentko ilustracije na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.Finančno je projekt podprl Zavod za varno igro, ki želi mlade spodbujati na kreativni poti. »Zelo me veseli, da bo zavod nekaj od prodaje podaril v dobrodelne namene. To me zelo veseli, da so se odločili, da bodo vračali v lokalno skupnost.« Zdi se, da je težko nositi takšno breme težkih zgodb. Niso preproste in težko jih pozabiš, mar ne? »Žal bodo te zgodbe za vedno v mojem srcu. Ne morem jih pozabiti, saj mi srce tega ne dopušča. Velikokrat se spomnim teh zgodb in res je, da prikličejo tudi solze v moje oči. S tem ni nič narobe, saj tudi moški lahko jočemo. Del bremena odnesejo s sabo in hkrati dajejo motivacijo za vztrajanje pri projektih še naprej. V ekipi se trudimo, da bomo lahko pomagali vse dni v letu, ampak še ne zdaj, nismo še dovolj kompetentni. Tudi to je prav, da se prizna. Počakati je treba na pravi trenutek, ko bomo lahko kakovostno pomagali vsem, ki to potrebujejo,« še zrelo sklene mladi Celjan.