Mladi na Koroškem napovedali vojno izgorelosti: »Skrb zase je več kot le kopel in čaj«

V sodobnem svetu, kjer je stres del vsakdana, se tudi mladi pogosto znajdejo v primežu pritiskov in visokih pričakovanj. Da bi se lažje soočali s to problematiko, so na Koroškem organizirali serijo psiholoških delavnic, namenjenih obvladovanju stresa in preprečevanju izgorelosti med mladimi. Namen teh delavnic je ponuditi mladim praktična orodja za soočanje s stresom in izboljšanje duševnega zdravja.

Organizatorice delavnic, Tina Furlan, Urška Perkuš in Pina Pušnik Jamnikar opažajo, da se mladi pogosto znajdejo v začaranem krogu obveznosti, pričakovanj in lastnih ambicij. »V šoli jih učijo marsičesa, a redko, kako se spopadati s stresom, kako se umiriti v napetih situacijah ali prepoznati trenutke, ko potrebujejo premor,« pojasnjujejo za Slovenske novice.

Delavnice se imenjuejo Masterplan in bodo potekale več ponedeljkov zapored. FOTO: Urška Gošnak

Veliko mladih ima občutek, da morajo biti neprestano produktivni, a hkrati ne vedo, kako poskrbeti zase, ne da bi se pri tem počutili krivo. »Naš cilj je, da jim ponudimo varen prostor, kjer se lahko pogovarjajo, raziskujejo sebe in dobijo konkretne tehnike, ki jim bodo res koristile,« pojasnjuje Furlan.

Največji izzivi mladih v sodobnem svetu

Živimo v obdobju, kjer so mladi izpostavljeni neprestanim pritiskom – tako v šolskem kot v družbenem okolju. Organizatorice, sicer strokovnjakinje na področju duševnega zdravja, pravijo, da se mnogi srečujejo z občutki nemoči, nenehnim primerjanjem z drugimi ter iskanjem utehe v destruktivnih navadah, kot so brezciljno brskanje po spletu, čustveno prenajedanje in prekomerna uporaba virtualnih svetov.

»Skrb zase je več kot le kopel in čaj, je tudi sposobnost postavljanja mej in zavestnega izklopa iz nenehnega hitenja - oziroma priklopa v polnejšo prisotnost,« je za Slovenske novice pojasnila Tina Furlan.

Družba od njih zahteva nenehno izboljševanje, a jih redko nauči, kako si vzeti pavzo: »Družba jim sporoča, da morajo vedno več delati na sebi, biti boljši, lepši, uspešnejši – a nihče jih ne nauči, kdaj je dovolj.«

Strokovnjakinje menijo, da je ključ do uspeha interaktivnost. Namesto klasičnih predavanj so pripravile izkustvene delavnice, ki temeljijo na aktivnem sodelovanju, praktičnih vajah, diskusijah in refleksiji. S tem mladi ne pridobijo le teoretičnega znanja, temveč tudi konkretne strategije, ki jim pomagajo pri obvladovanju vsakodnevnih izzivov.

Naučili se bodo tudi dihalne tehnike za hitro umiritev telesa in misli. FOTO: Brizmaker Getty Images

Katere tehnike bodo spoznali udeleženci?

Na delavnicah se bodo mladi srečali s preverjenimi tehnikami obvladovanja stresa, kot so:

Škatlasto dihanje – dihalna tehnika za hitro umiritev telesa in misli,

Somatsko tresenje – metoda za sprostitev nakopičene napetosti,

Refleksijske kartice – orodje za boljše razumevanje lastnih občutkov in vzorcev razmišljanja.

Poudarek bo tudi na prepoznavanju vpliva stresa na telo, misli in odnose. Mladi se bodo naučili prepoznavati zgodnje znake izgorelosti ter se seznanili s strategijami, kako ukrepati pravočasno.

Cilj delavnic

Glavni cilj delavnic ni, da bi mladi občutili potrebo po »popravku«, temveč da bi spoznali, da so dovolj dobri takšni, kot so. »Želimo, da pridobijo zavedanje o tem, kako si lahko pomagajo, kako postaviti meje in kako se zavestno izklopiti iz nenehnega hitenja ter se bolj osredotočiti na svojo prisotnost v trenutku,« poudarjajo organizatorice.

»Vemo, da so takšne teme lahko občutljive, zato želimo ustvariti sproščeno vzdušje, kjer ni napačnih odgovorov in kjer se lahko vsakdo počuti sprejetega,« dodajajo.

Delavnice so namenjene temu, da mladi od njih odnesejo konkretna orodja za spopadanje z izzivi ter občutek, da v svojih težavah niso sami. Strokovnjakinje upajo, da se bodo mladi naučili bolje skrbeti zase in se hkrati osvobodili občutka krivde, ko si vzamejo potreben premor.

Z izvedbo teh delavnic se na Koroškem začenja nov premik v razumevanju duševnega zdravja mladih.