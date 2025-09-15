Mladi kmetje v koraku s časom: kmetijo je treba voditi kot podjetje

Kmetje so tisti, ki morajo v teh zahtevnih časih znati po pameti obračati denar in zaslužiti dovolj, da ne živijo le iz rok v usta, ampak da kmetija raste. Tudi zato je nujna finančna pismenost mladih kmetov. Kmetije danes mladi kmetje in kmetice vodijo kot podjetje. Drugače ne gre. »Naše poslanstvo je ustvarjati možnosti, da se mladi kmetje ne bomo počutili same, ampak bomo čutili, da smo del skupnosti, ki stoji ob nas in nas spodbuja. Eden večjih izzivov, s katerimi se srečujemo, so gotovo tudi finance na kmetiji. Potrebujemo znanje, kako premišljeno upravljati svoja sredstva, kako zgraditi...