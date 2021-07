Mladi judoist ujel kapitalno ščuko

Dvanajstletni Dušan Krbanjevič, mladi član Ribiške družine Novo mesto, zelo rad vsak prosti trenutek preživi v naravi, najraje ob Krki, kjer opazuje dogajanje in naravo ob tej zeleni dolenjski lepotici. Seveda je vedno v družbi očeta Dušana, ki je tudi ribiški čuvaj.



Se pa mladenič rad preizkusi tudi v ribičiji. Tako je izkoristil visok vodostaj Krke in ob spremstvu očeta na silikonsko ribico ujel kapitalno ščuko, dolgo kar 105 cm!



»Vemo, da ne gre za izjemo, saj je Dušan dokazal, da je pravi talent za lov na velike predatorje, že v začetku januarja, ko je ujel ščuko, dolgo 95 centimetrov. Iskrene čestitke in dober prijem še naprej,« je ob tem sporočil Zoran Leko iz RD Novo mesto. Sicer pa je mladi Dušan tudi uspešen judoist. Pred letom in pol je v Ljubljani na tradicionalnem mednarodnem tekmovanju v judu za 56. pokal Nagaoke med mlajšimi dečki do 60 kilogramov osvojil bron.

