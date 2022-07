Mladi Jaka prvi ujel kapitalca (FOTO)

V Ribiški družini Murska Sobota posvečajo veliko pozornost mladim ribičem, ki imajo veselje do ribolova, rib, vode in narave. Da pa bi se v njihove vrste vključilo čim več mladih, murskosoboški ribiči oziroma komisija za delo z mladimi vsako leto pripravlja tabor, tudi za tiste, ki šele vstopajo v svet ribolova. Prav gotovo so mladim v spodbudo tudi njihovi starši.

Ribiška družina Murska Sobota je v Beltincih pripravila četrti tabor za mlade ribiče. Udeležilo se ga je 26 mladih različnih starosti, ki so pokazali veliko zanimanje za ribolov. Rdeča nit je bila, da spoznajo različne tehnike ribolova – beličarjenje, lov krapa z obtežilnikom, tehniko feeder –, ki so pomembne za vsakega ribiča. Veliko jih je ob pomoči mentorjev že v začetku na trnek in vabo ulovilo krapa, linja …

Upravljajo gramoznice

Prvemu se je sreča nasmehnila Jaki Grižoniču iz Kopra, ki je ujel petkilogramskega krapa. Med mentorji je prvi vrgel trnek in ujel 1,5-kilogramskega linja Boris Štefanec, ki se v Ribiški družini Murska Sobota ukvarja s športnim ribolovom.

Udeležilo se ga je 26 mladih različnih starosti. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Organizator je letos izbral gramoznico Veške grabe v Beltincih, predvsem zaradi tega, ker je ribiška družina skupaj z občino uredila gramoznico, obrežje, okolico in prostor za druženje. Sicer pa murskosoboški ribiči upravljajo gramoznice in Kraško jezero na Goričkem ter na Dolinskem in Ravenskem v Prekmurju.

Tabor je bil res poučen in vsestranski – sestavljen je bil iz teoretičnega in praktičnega dela. Na teoretičnem delu predavanja so mladi spoznali osnove ribiške palice in kako se feeder naveže nanjo, nato so na prostem zmešali hrano za ulov oziroma vabo ter jo dali na trnek. Učili so se pravilno metati vabo in namestiti obtežilnike. Na začetku je bila suha vaja, pozneje je šlo za tekmovalni del ulova.

Po koncu tabora in tekmovanja so mladim ribičem za sodelovanje v spomin podelili medalje in pokale ter priznanja. Najboljši trije so prejeli pokale, drugi pa priznanja. Na tekmovanju in pri ulovu so bile ciljne sladkovodne ribe; krap, linj, rdečeperka, črnooka, zelenika. Vodja tabora je bil predsednik komisije za delo z mladimi ribiči Gregor Križman, ob pomoči predsednika Ribiške družine Murska Sobota Aleša Horvata in tajnika Saše Mutulica. Tabor je bil uspešen in mladi so se veliko naučili.

Praktični del

Vodja je bil predsednik komisije za delo z mladimi ribiči Gregor Križman.