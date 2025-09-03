NAZAJ H KORENINAM

Mladi iz Slovenije in tujine tkali vezi ob ognju, plesu in trajnostnih rešitvah

Izmenjava izkušenj, spoznavanje tradicij, preživetje v naravi. Life Skills Camp v 10 dneh ponudil številna dragocena orodja.
Fotografija: Manjkalo ni niti športnega udejstvovanja.
Manjkalo ni niti športnega udejstvovanja.

S. N.
03.09.2025 ob 07:20
S. N.
03.09.2025 ob 07:20

Trideseterica mladih iz Slovenije, Estonije, Romunije, Madžarske in Armenije je med 18. in 27. avgustom gostovala na Miklavžu na Gorjancih v sklopu mladinske izmenjave Erasmus+ programa Nazaj h koreninam – Life Skills Camp. Z Mladinskim centrom Oton iz Zavoda Novo mesto so 10 dni spoznavali naravo in načela preživetja, se pogovarjali o trajnostnem načinu življenja in duševnem zdravju, s tem pa tkali medkulturne vezi.

Te dejavnosti so jim omogočile, da so začutili tesnejšo povezanost z naravo.

Družili so se in spoznavali. FOTOGRAFIJI: Daniela Majerle
Družili so se in spoznavali. FOTOGRAFIJI: Daniela Majerle

Prvi dnevi so bili namenjeni spoznavanju in povezovanju, večeri ob ognju pa druženju in igram. »Na Miklavžu na Gorjancih smo ustvarili varno in sproščeno okolje, v katerem so se mladi lahko izrazili, spoznali drug drugega in začeli graditi medsebojne odnose,« je povedala Daniela Majerle, koordinatorka mladinskega programa v Zavodu Novo mesto.

Osrednji del izmenjave je potekal v naravi, predvsem pa brez mobilnih telefonov. Udeleženci so se naučili prepoznavati užitne rastline, skupaj so kuhali v zunanji kuhinji in se odpravili na pohod na Trdinov vrh. »Te dejavnosti so jim omogočile, da so začutili tesnejšo povezanost z naravo. Ena od udeleženk iz Estonije je poudarila, da ji bo izkušnja ostala v lepem spominu, saj doma nima veliko priložnosti za takšen stik z naravo,« je zaupala sogovornica. Mladi so se posvetili tudi duševnemu zdravju. Udeležili so se delavnice o pomenu bivanja v naravi za dobro počutje, na izmenjavi pa so se naučili tudi osnovnih spretnosti preživetja, kot so postavljanje tabornega ognja, orientacija in spanje v šotoru. Z ogledom Novega mesta, Konjeniškega centra Češča vas in veslanjem s supi po Krki pa so organizatorji poskrbeli za sproščen dan in še dodatno dobro počutje udeležencev.

30 SE JIH JE

udeležilo izmenjave.

V zadnjem delu mladinske izmenjave so ustvarjali trajnostne rešitve.
V zadnjem delu mladinske izmenjave so ustvarjali trajnostne rešitve.

V zadnjem delu mladinske izmenjave so ustvarjali trajnostne rešitve. Med drugim so zasnovali in zgradili vertikalne vrtove, ekipa iz Armenije pa je pripravila videovodnik in digitalni priročnik o trajnostnem življenju, ki bo služil kot učni pripomoček za vsako od sodelujočih organizacij. Večeri so bili posvečeni spoznavanju kultur, udeleženci so svoje države predstavili s plesom, glasbo in kulinariko. Z dogodkom so poudarili podobnosti med kulturami in okrepili občutek povezanosti med mladimi iz različnih okolij.

Ob koncu izmenjave so mladi predstavili rezultate svojega dela, prejeli Youthpass certifikate in poudarili, da odhajajo bogatejši za nova znanja, prijateljstva in zamisli za prihodnje projekte.

Bivali so v naravi.
Bivali so v naravi.

