Mladi inženirji so prihodnost lesne industrije

Na Višji strokovni lesarski šoli Maribor je potekala svečana podelitev diplomskih listin novi generaciji inženirjev lesarstva in oblikovanja materialov.

Za prihodnost slovenske lesne industrije je dobro poskrbljeno. FOTO: Voranc Vogel

Mladim diplomantom je ob tej priložnosti čestital tudi generalni direktor direktorata za lesarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Danilo Anton Ranc. V uvodnem nagovoru je poudaril dobro sodelovanje ministrstva z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, tako prek organizacije izobraževalnih delavnic kot pri pripravi študij in strateških dokumentov.

Pomembna vloga

»Delo z lesom, našim naravnim bogastvom, je vselej zanimivo. Lahko ste ponosni na to, da boste upravljali našo strateško surovino in boste del lesne industrije, ki jo postavljamo za eno izmed ključnih v slovenskem gospodarstvu. Glede na okoljske zaveze in trajnostni razvoj, h kateremu stremimo, bo les s svojimi ugodnimi lastnostmi pri spopadanju s podnebnimi spremembami igral pomembno vlogo,« je povedal Ranc in omenil pomembno vlogo, ki jo imajo izobraževalne ustanove pri razvoju inovacij in tehnološkega napredka panoge.

Opozoril je tudi na večanje pomena lesa v luči evropskih usmeritev pri boju proti podnebnim spremembam: »Najboljša surovina je tista, ki nam je blizu in ki jo imamo na voljo. Industrija mora temeljiti na lokalnih virih in namesto uvoza umetnih materialov uporabljati našo naravno danost.« Prav zato si direktorat za lesarstvo prizadeva ustvariti čim bolj ugodno poslovno okolje za lesno industrijo in podjetnike. Kmalu bo objavljen razpis za mikropodjetja v vrednosti enega milijona evrov, ki bo široko dostopen.

Diplome in prstane so podelili novi generaciji 25 inženirjev.

Direktorat z lesarsko šolo že vrsto let dobro sodeluje tudi pri izdelavi lesenih promocijskih izdelkov, ki jih deli na svojih dogodkih in ob drugih priložnostih. »Ob pogledu na vaše izdelke vidim, da je za prihodnost slovenske lesne industrije dobro poskrbljeno. Čestitke vsem in veliko uspeha na nadaljnji karierni poti vam želim. Veselim se sodelovanja z vami tudi v prihodnje, in kot pravi naš slogan, Uporabimo slovenski les,« je s spodbudnimi besedami zaključil Danilo Anton Ranc in diplomantom zaželel prijeten skok v poletje.