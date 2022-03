Mladi gasilci tekmovali v vezanju vozlov

V prostorih Osnovne šole Beltinci je po dveh letih premora zaradi epidemije potekal kviz za gasilsko mladino. Šestega tekmovanja se je udeležilo pet ekip iz Gasilske zveze Beltinci, ki so se pomerile v teoretičnem in praktičnem znanju, udeleženci pa so bili stari od šest do osemnajst let. Na teoretičnem področju so odgovarjali na pisna vprašanja, ki so obsegala teme o požarni preventivi, prvi pomoči in podobno. Kviz je bil predvsem najbolj zanimiv in poučen v praktičnem delu. Tako so se ekipe pomerile v trojkah v štafetnem vezanju vozlov.

Pomerili so se v prostorih Osnovne šole Beltinci. FOTOGRAFIJE: JOŽE ŽERDIN

Na mini poligonu v manjši šolski telovadnici pa so morali pokazati svoje praktično znanje in gasilske veščine. Mlade gasilce iz obeh gasilskih zvez so na kviz pripeljali njihovi mentorji, ki so bili ob koncu nad znanjem svojih varovancev zelo navdušeni, saj so se zelo dobro pripravili. Ob koncu so najboljšim ekipam podelili medalje.

6. gasilski kviz so izvedli po premoru zaradi korone.

Med mladinci so prvo mesto osvojili mladi iz PGD Lipa, drugo mesto je pripadlo PGD Gančani in tretje PGD Odranci. Med gasilci pripravniki je prvo mesto osvojila druga ekipa PGD Lipovci in drugo mesto prva ekipa PGD Lipovci. Gasilskega kviza v Beltincih sta se udeležili tudi dve gasilski ekipi iz Gasilske zveze Črenšovci. Ekipa pionirk in mladink je osvojila prvo mesto in se uvrstila na regijski gasilski kviz.