Mladi forum SD Golobu: Smo veseli, da ste si našli sopotnico, ampak ... bolj nestrpno čakamo stanovanja

Premier Robert Golob je bil včeraj gost oddaje Preverjeno, kjer se je razgovoril tudi o svojem zasebnem življenju, o katerem je sicer precej skrivnosten. Kot smo poročali, je v oddaji povedal, da s Tino Gaber živita skupaj z njegovima dvema otrokoma v Ljubljani. Ni izključil niti možnosti poroke s sedanjo partnerko in razširitve družine.

V pogovoru se je dotaknil tudi davčne reforme in mimogrede okrcal finančnega ministra. Presenetil je z izjavo, da davčne reforme morebiti niti ne bo. To koalicijskih strank ni najbolj razveselilo. Tukaj lahko preberete, kaj so o tem povedali v Levici in SD.

Najbolj nejevoljni v podmladku SD

Podmladka stranke SD, ki ga vodi Luka Goršek, informacije o zasebnem življenju premierja menda ne zanimajo. Tako so Golobu sporočili v pismu, kjer so mu povedali, da bolj nestrpno pričakujejo izpolnjevanje koalicijskih obljub. Pismo objavljamo v celoti:

»Spoštovani predsednik vlade,

iskreno smo veseli, da ste si na svoji življenjski poti našli sopotnico, s katero sedaj živita skupaj. Vendarle pa smo nekoliko nejevoljni ob pogledu na tračarske novice o vašem zasebnem življenju, medtem ko nestrpno pričakujemo delo in izpolnjevanje obljub od 24. aprila lani.

Mladi še vedno čakamo na gradnjo neprofitnih stanovanj, prioritetno obravnavo problematike duševnih stisk, ukrepov zoper podnebne spremembe ... Priča smo novicam, da bo letošnje leto še dodatno sušno zaradi pomanjkanja zimskih in letnih padavin, Slovenija pa še vedno nima Nacionalnega vodnega načrta. Čakamo s pričetkom gradnje NEK2, ki bi zagotavljal v prihodnosti čisto energijo. Opominjamo tudi na obljube, da bo policija po Janševi vladi neodvisna in da bo lahko delovala nemoteno brez negativnih intervencij politike, strateški sveti pa naj ne bodo namenjeni tišanju kritičnih.

Naj novice preplavijo informacije o reševanju vsega naštetega, namesto zasebnih informacij, ki nikakor ne spadajo v medije v času, ko čakamo drugačno, predvsem pa učinkovitejšo politiko.

Mladi forum SD.«