Mladi bolnik z rakom je covid preboleval kar pol leta

Med najranljivejšimi v času epidemije covida 19 so otroci z rakom. S Pediatrične klinike v UKC Ljubljana so sporočili, da so doslej ti okužbe preživeli brez večjih težav. »Rak pri otroku je hitro potekajoča bolezen, terja pravočasno diagnostiko in intenzivno zdravljenje. Zagotovo si za dober končni izhod zdravljenja ne želimo pomembnih odložitev. Ob začetku epidemije smo se tega zavedali in vzpostavili način delovanja, ki nam je omogoča zdravljenje bolnikov z rakom, da ne pride do odložitev. Na pediatrični kliniki je vzpostavljena rdeča cona, na kateri smo doslej obravnavali okoli 25 otrok, ki so bili med zdravljenjem okuženi s koronavirusom. K sreči reči se je pri vseh okužba dobro iztekla, smo pa pri nekaterih beležili daljšo okužbo, zaradi oslabelega imunskega stanja ob kemoterapiji,« je povedala predstojnica kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Lidija Kitanovski.

Ob tem je navedla primer mlajšega odraslega bolnika, ki je zbolel za rakom in se je ob začetku zdravljenja še okužil s koronavirusom. Okužbo je preboleval več kot pol leta in se je znebil šele mesec dni po tem, ko je zaključil zdravljenje za rakom. Medtem ko je bilo pri drugih prebolevanje okužbe razmeroma blago, je pri tem bolniku šlo za težji zaplet: koronavirus je preboleval v času kemoterapije. Predstojnica je povedala še, da je delo v epidemiji doslej potekalo. Ob razširjenosti imajo nekaj več okužb, vendar večje kadrovske stiske ni.

Novorojenčkom ne nosite daril, da ne bo okužb

V zadnjih tednih je zaradi omikrona delež okuženih med otroško populacijo precej večji. Tudi po podatkih NIJZ je levji delež okuženih med mladostniki. »V tem trenutku je na pediatrični kliniki poleg otrok z rakom, tudi kar nekaj drugih otrok, ki prebolevajo okužbo. Predvsem gre za novorojence, ki zbolijo, se zaradi povišane temperature težje hranijo in je to že lahko razlog za sprejem za bolnišnico. Sicer pa imajo otroci znake okužbe dihal, laringitis, vročinske krče ali kakšne druge težave,« pa je povedal strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn. Dodal je še, da so morali nekoliko povečati posteljne kapacitete, saj je hospitaliziranih več otrok kot v prejšnjih valovih epidemije. Več je tudi otrok z večorganskim vnetnim sindromom, prav tako je več tudi odsotnosti zaposlenih zaradi velikega števila okužb in karanten. »Vseeno pa otrokom zagotavljamo vso zdravstveno oskrbo tako kot že ves čas epidemije.«

Ena najranljivwjših skupin v tem času so novorojenčki. Svojce novopečenih staršev je Pokorn pozval, naj obisk novega člana preložijo, da mu skupaj z darilom ne prinesejo tudi neželene okužbe.