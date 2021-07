Mladi blokirali vhod, ministra pozivajo k odstopu

V gibanju Mladi za podnebno pravičnost zahtevajo odstop okoljskega ministra Andreja Vizjaka, saj menijo, da to nalogo opravlja nevestno in nestrokovno, je na današnji izjavi za medije dejal predstavnik gibanja Jan Štrukelj.



»Sporočilo izida referenduma je jasno – Vizjak ni minister za okolje. Dejstvo, da vseskozi podpira okolju škodljive zakone, daje prednost kapitalu, in ne naravi ali ljudem, vedno nasprotuje mnenju stroke in okoljevarstvenih organizacij in da njegove politike ne podpira velika večina Slovenk in Slovencev, je več kot očiten razlog, da mora odstopiti,« je v izjavi pred stavbo okoljskega ministrstva v Ljubljani poudaril Štrukelj. Po mnenju gibanja je minister večkrat pokazal tudi neprimeren odnos do volilnega telesa s tem, ko je volivce označil za čustvene, nesposobne samostojnega in racionalnega razmišljanja in presoje ter nepismene.

Zahtevajo tudi preoblikovanje političnega sistema

»Nedopustno se nam zdi, da na tako vplivnem položaju ostane nekdo, ki s toliko zaničevanja in pokroviteljstva razmišlja o ljudeh in medtem sprejema odločitve, ki vplivajo na prihodnost vseh, sploh pa nas, mladih,« je opozoril Štrukelj. V gibanju so do Vizjaka kritični, da je od samega začetka deloval v nasprotju z mnenji stroke, med referendumsko kampanjo pa ni uspel poiskati niti enega neodvisnega strokovnjaka, ki bi zagovarjal spremembe zakonodaje. To je po oceni gibanja v nasprotju z demokratičnimi procesi odločanja, zaradi česar se jim zdi nedopustno, da bi tolerirali ministrov obstoj na trenutni poziciji.



Poleg takojšnjega odstopa ministra Mladi za podnebno pravičnost dolgoročno zahtevajo in pričakujejo tudi radikalno preoblikovanje obstoječega političnega sistema. Štrukelj je poziv k odstopu ministra nato tudi oddal na recepciji ministrstva za okolje in prostor. Poziv so na ministrstvu prevzeli, predstavnik gibanja pa je ob tem dobil potrdilo, da bo Vizjak poziv tudi dobil.

Minister opozarja na nevarnost

Na ministrstvu pravijo, da si bo minister še naprej prizadeval za ohranjanje okolja, narave in slovenskih voda. Kot je Vizjak poudaril že po nedeljskem referendumu, je bil tudi namen in cilj zakona o vodah takšen – kako dodatno zaščititi priobalni pas, omejiti gradnjo in nameniti več sredstev za vzdrževanje vodotokov. Pri tem je opozoril, da bodo zavrnitev zakona o vodah najbolj občutili ljudje, ki ob vsakih poplavah trepetajo za svojo varnost. Minister je obenem napovedal, da si bo tudi v prihodnje prizadeval za povečanje sredstev za vzdrževanje vodotokov in preprečevanje škode, ki jo povzročajo poplave.

