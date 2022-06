Slovenski rokodelski tabor 2022: mlade vabijo k rokodelcem

Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije na pobudo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med poletnimi počitnicami letos prvič organizirajo rokodelski tabor, in sicer v Ribnici, Rogatcu, na Dolah pri Litiji, v Moravčah, Slovenski Bistrici, Veržeju in Škofji Loki. Z rokodelci bo lahko ustvarjalo kar 62 otrok.

»Tabor namenjamo učencem in mladostnikom med 12. in 17. letom, ki bi radi aktivno in ustvarjalno preživeli del počitnic in obenem razmišljajo o svojem prihodnjem poklicu. Mladi bodo lahko pobliže spoznali delo posameznih mojstrov rokodelcev ter z njimi ustvarjali svoje izdelke. Ker gre za manjše skupine od 5 do 10 udeležencev, bo delo potekalo v tesnem sodelovanju med mladimi in njihovimi mentorji mojstri rokodelci,« je povedala Mija Bokal iz Razvojnega centra Srca Slovenije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo vsebine financiralo v celoti, zato bodo za udeležence popolnoma brezplačne. V sproščenem in ustvarjalnem vzdušju želimo mladim omogočiti prostor, da spoznavajo svet rokodelstva pod mentorstvom izjemnih strokovnjakov in mojstrov svojih poklicev.

Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest, najpozneje pa do 30. junija.

V Rogatcu bodo spoznavali pihanje stekla. Foto: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

V Rokodelskem centru Ribnica bodo mladi med 4. in 5. julijem ustvarjali z lesom v pravi mizarski delavnici. Spoznali bodo poklic mizarja in postopek izdelave lesenega svetila. Na dvorcu Strmol v Rogatcu bodo rokodelski tabor, ki bo potekal med 5. in 7. julijem, namenili spoznavanju steklarstva. Ustvarjali bodo skupaj s steklarjem, spoznali tehnike steklarstva in postopke obdelave stekla.

Med 6. in 8. julijem bo tabor v Oglarski deželi na Dolah pri Litiji, kjer še vedno oglarijo na 25 domačijah. Udeleženci bodo dneve preživeli z oglarji in spoznali postopek priprave in razdiranja kope. Med 6. in 8. julijem bo potekal rokodelski tabor tudi v Planinskem domu Moravče v organizaciji Rokodelskega centra – Društva rokodelcev Moravške doline. Na taboru bodo ustvarjali rože iz krep papirja in se ukvarjali s polstenjem.

V Slovenski Bistrici bodo v organizaciji Centra DUO Slovenska Bistrica mladi lahko ustvarjali med 15. in 17. julijem. Tabor bo namenjen spoznavanju tradicionalnega lončarstva in sodobne keramike. Vsak bo lahko izdelal svoje izdelke iz gline, v program je vključen tudi obisk razstave sodobne keramike.

Z glino bodo ustvarjali tudi udeleženci tabora v Centru DUO Veržej, in sicer med 25. in 27. julijem. Zadnji od taborov bo potekal v organizaciji Rokodelskega centra DUO Škofja Loka in Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka med 22. in 24. avgustom, ko bodo učenci in dijaki spoznavali tradicionalne načine obdelave lesa. Podrobnosti o posameznih taborih so objavljene na spletni strani www.rokodelci.si. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest, najpozneje pa do 30. junija 2022.