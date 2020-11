Mlade bo učila kulturnega pitja vina

Pred dnevi je prejela priznanje domačega župana Stanka Rojka za prispevek k promociji občine. FOTO: Oste Bakal

Ob dejstvu, da je Slovenija med državami, kjer se popije največ alkoholnih pijač, po katerih posegajo tudi mladi, je dobrodošla sleherna pobuda za izboljšanje kulture pitja, predvsem vina, ki je naš prepoznavni znak. Tudi zaradi tega Društvo Evropski red vitezov vina – Konzulat za Slovenijo začenja projekt Mladi in vino, v okviru katerega bo bivša slovenska vinska kraljica, ki je v Evropskem redu vitezov vina prva zaprisežena asessorin (prisednica) v Sloveniji, nagovarjala svoje vrstnike ter jih usmerjala k zdravemu in kulturnemu pitju vina ob hrani. Kot pravi, koordinator projekta, so v Slovenskem konzulatu Evropskega reda vitezov vina prepričani, da uspeh ne more izostati.»Odnos Slovencev in Slovenk do vina je eno od številnih področij, ki si ga pri nas ne upamo, nočemo ali ne znamo odprto in iskreno, vendar zrelo in strokovno, javno obravnavati. Kot da se nečesa bojimo, kot da je bolje manj vedeti, ker bo tako manj gorja, manj nesreč, manj bolezni. V Evropskem redu vitezov vina trdimo, da bi moralo biti ravno obratno. Trdimo, da bi bilo treba vse dobre in slabe strani v zvezi z uživanjem vina primerno predstavljati že mladim v okviru srednjih in višjih šol, študentskih domov, mladinskih društev in klubov, podmladkov v športnih, kulturnih, gasilskih in drugih društvih. Že na začetku poti bi morali znati postaviti ločnico med zmernim, kulturnim pitjem ob hrani in pijančevanjem. Vinu se tudi prevečkrat dela krivica, saj se za številne alkoholne deviacije, predvsem mladih, uporablja izraz vinjenost, čeprav so za takšno stanje krive večinoma visoko alkoholizirane oziroma žgane pijače,« pravi, prvi prokonzul reda.V Evropskem redu vitezov vina želijo jasno povedati, da različne dobronamerne javne razprave v zvezi z vinom še niso reklama vinu, vsaka površna zakonsko omejevalna obravnava pa je popolnoma neprimerna in škodljiva. Gre le za sodobnejši pristop k javnemu diskurzu v zvezi z žlahtno kapljico. Vino je namreč zelo posebna, neprimerljiva in zgodovinsko pogojena alkoholna pijača, ki je prisotna v vseh sferah zasebnega in javnega življenja.»Da bi v tem smislu lažje vzpostavili pristen stik z mladimi, smo v Evropskem redu vitezov vina, Konzulatu za Slovenijo, sklenili uvesti vseevropski inštitut asessor(in) oziroma prisednik/ica. Ta predvideva ustrezno usposobljeno mlado osebo od 18. do 30. leta starosti, ki bi na socialnih omrežjih, na srečanjih in s pomočjo medijev na čim bolj neposreden način komunicirala s svojimi vrstniki, odpirala aktualne teme v zvezi z vinom in jih z argumenti tudi pojasnjevala. Po temeljitem premisleku smo se odločili za Meto Frangež, ki je to pomembno poslanstvo kot prva v Sloveniji in ena prvih v Evropi letošnje jeseni začela tudi opravljati. Prepričan sem, da se bo na tej novi, zanimivi in zahtevni viteški poti uspešno povezovala z mladimi v Sloveniji in širše ter jih na najboljši možen način usmerjala k zdravemu, zmernemu kulturnemu pitju vina, na posreden način pa pomagala ohranjati slovensko vinorodno podeželje, slovensko kulturno krajino in tradicijo ter postopoma prispevala k boljši socialni in zdravstveni sliki v Sloveniji,« dodaja Kovačič.Ob začetku akcije se je na mlade Slovenke in Slovence obrnila tudi Frangeževa, ki pravi, da »otrok, ki odrašča v vinogradniško-vinarski družini, veliko prej in bolje spozna vse resnice o vinu, tako dobre kot manj dobre. Hitro ugotovi, da so dobre povezane z zmernostjo in spoštljivostjo, one druge pa s pretiravanjem. Predvsem pa ugotovi, da je pot do užitka ob kozarcu vina dolga in trnova.«»Vse to je zaznamovalo tudi mene in še vedno me oblikuje v osebo, ki vino vse bolj časti, spoštuje in ceni. Poslanstvo slovenske vinske kraljice v letu 2019 mi je ta spoznanja samo še potrdilo in utrdilo. Prineslo pa mi je tudi mnogo novih, med katerimi sta zanesljivo v ospredju lepota slovenskega vinorodnega podeželja in pestrost slovenske kulturne krajine z dobrimi in prijaznimi ljudmi,« pravi bivša vinska kraljica in še: »Čvrsto sem prepričana, da na svoji vinski poti zgodbo o vinu želim predajati še naprej in mladim ljudem razkrivati bogastvo, ki se skriva v žlahtni kapljici. Kar nekaj časa pri delu v domači Hiši penin Frangež spremljam očeta, v zadnjem času pa tudi njegovo pripadnost in zaprisego Evropskemu redu vitezov vina. Ugotovila sem, da se večina mojih spoznanj močno ujema z njihovim poslanstvom in vlogo v družbi. Ko so mi v Legaturi za Pomurje v Konzulatu za Slovenijo predstavili projekt Mladi in vino, ki ga Evropski red vitezov vina načrtuje v prihodnjem obdobju, sem začutila, da bi lahko bila del tega. Prejela sem povabilo in želja se mi je uresničila.«