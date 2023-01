Mlada voditeljica Bobovniku ni ostala dolžna

Na Kolodvorski je iz dneva v dan bolj napeto. Tokrat so se strasti razvnele zaradi promocijskih spotov, v katerih znani obrazi RTV vabijo športne navdušence v Planico. Med povabljenimi naj bi bili tudi Saša Krajnc, Igor E. Bergant in Seku M. Conde, a na koncu do njihovega povabila ni prišlo, saj naj bi ga vodstvo prepovedalo.

Po burnem odzivu nekdanjega prepoznavnega obraza Odmevov – Slavka Bobovnika, ki je na twitterju spraševal direktorja TV Slovenija, zakaj sta voditelja Luka Svetina in Valentina Plaskan bolj primerna za vabljenje ljudi v Planico kot Igor E. Bergant, se je zdaj oglasila še omenjena voditeljica.

»Z vsem spoštovanjem, tudi g. Bobovnik je bil 'novinec' na komercialni TV, a je njegovo vodenje oddaje Milijonar pospremila obširna promocijska akcija. Čeprav drugi, ki s(m)o bili tam že dlje časa, tega nismo bili deležni, o tem nismo pisali pamfletov,« je zapisala Plaskanova in dodala ključnik enaki vatli za vse, ne le za peščico.