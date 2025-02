Mlada Primorka je izgubila mamo: Zgodilo se je tisto, česar me je bilo najbolj strah (VIDEO)

Noemi Zonta je mlada Koprčanka, ki je tik pred izbruhom pandemije leta 2020 sprejela veliko življenjsko odločitev, pustila službo in se odpravila svojim sanjam naproti – izkusila je življenje v kombiju. Svoj raj na Zemlji našla na otoku Lanzarote, kamor se redno vrača.

Vedno pozitivna Primorka, ki je pred dvema letoma o svojem novem življenju spregovorila tudi za Ono, pa se je lani za več mesecev umaknila z družbenih omrežij. Doletela jo je namreč težka življenjska preizkušnja, saj je njena mama zbolela za rakom. Poleti je Noemi sledilcem na instagramu sporočila, da je mama žal bitko z zahrbtno boleznijo izgubila.

Noemi se je zdaj odločila, da se znova odpravi na pot, sledilcem na TikToku pa je razkrila, kaj je preživljala zadnje mesece. »Zgodilo se je tisto, česar me je bilo najbolj strah – izgubila sem mami. /.../ Pa ne samo mami, ampak tudi del sebe, če sem čisto iskrena. Gledati nekoga, ki ga imaš neskončno rad, kako izgublja bitko z boleznijo pred tvojimi očmi, je res hard (težko, op. p.),« je povedala.

Smrt starša v njenih dvajsetih ji je spremenila pogled na življenje

Noemi je prevzela tudi 24-urno paliativno oskrbo za mami. Pravi, da je bila to najlepša, a hkrati najtežja naloga v njenem življenju. »Ti prizori me bodo verjetno preganjali vse življenje, ampak še stokrat bi šla skozi to zanjo. Pospremiti nekoga do konca in se soočiti s smrtjo starša v svojih dvajsetih ti totalno spremeni pogled na vsak spekter življenja,« poudarja.

A kljub temu Noemi pravi, da jo je ta preizkušnja med drugim naučila, da ne moremo plavati proti toku življenja, temveč mu moramo žal pustiti, da nas odnese, ne glede na to, kako boli. Pravi, da po vsem tem še bolj ceni življenje. Zato se je decembra odločila, da svoje življenje spet spakira v star avtodom ter prepotuje Italijo, Francijo in Španijo, se ponovno vkrca na trajekt za Lanzarote in življenje znova začne zajemati z veliko žlico. To bi si, kot pravi, želela tudi njena mami.