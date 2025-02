Andrej Zorko je slovenski mizar, ki ima podjetje Andrejdrvo registrirano pri naših južnih sosedih. Kmalu bo srečal abrahama, njega pa stranke ne morejo srečati. Za njim se je namreč izgubila vsaka sled, ugasnil je telefon, na elektronsko pošto ne odgovarja. Za njim pa so ostali dolgovi. Tako pripovedujejo tisti, ki so poslovali z njim – naročniki storitev, mizarske delavnice ali podjetja, ki se ukvarjajo z oddajo vozil v najem. Najemal kombije in nič plačal »Pri nas je najel kombi, nato pa ga kar nekaj mesecev ni vrnil. Lovili smo ga in ga pozivali, nato pa smo kombi le dobili nazaj – ker s...