Mitja se je vrnil z dopusta, a do doma z avtom ni prišel. Pretresen je nad prizori, ki so ga pričakali

V Črni na Koroškem domačini, ki so bili v preteklih dneh popolnoma odrezani od sveta, pri odpravljanju posledic stavijo na medsebojno pomoč in solidarnost. Na pomoč so prebivalcem Črne na Koroškem, katere deli so med sabo še vedno nepovezani, priskočili tudi prostovoljni gasilci iz vse Slovenije, ki se jim domačini v izjavah vedno znova zahvaljujejo za pomoč, pomagajo tudi pripadniki Slovenske vojske.

Mitja Pranjič iz Črne na Koroškem je povedal, da se je z družino ravno vračal z dopusta, kjer so izvedeli, kaj se dogaja v njihovem kraju. Avto so parkirali nekaj kilometrov od doma in se peš odpravili do svojega bivališča. Pretreseni so nad prizori in nad tem, kakšno razdejanje je v nekaj urah za seboj pustila narava.

Z družino sicer stanujejo v bloku, ki na srečo ni bil poškodovan, bodo pa na pomoč priskočili sokrajanom, ki so utrpeli škodo. »Kolikor sem slišal, je poplavljenih ogromno hiš. Zdaj mislim, da bomo Črnjani stopili skupaj, akcije potekajo, ljudje pomoč ponujajo vsepovsod,« je poudaril.

Primanjkuje jim tudi hrane

Težavo pa še vedno predstavlja dostop do Črne, ki je otežen z vseh strani. Ko se bo to uredilo, je prepričan, da bodo deležni pomoči ljudi ter da jim bo kraj uspelo vrniti v stanje pred ujmo.

Na vprašanje, kaj v kraju najbolj potrebujejo, je odgovoril, da po njegovih informacijah vodo, saj pitne vode še ni. »Elektrika, kot kaže, je, tudi mobilni signal se je vzpostavil,« je pojasnil.

Primanjkuje jim tudi hrane, saj je v kraju otežen dostop do obeh trgovin. Na poti do Črne je opazil prebivalce iz sosednjega kraja Zavodnje, kjer zbirajo hrano in jo proti Črni vozijo s traktorji.