Mislite, da ste videli že vse neumnosti, ki jih ljudje lahko počno na avtocestah? Pomislite ponovno (VIDEO)

Če je prvih nekaj mesecev letošnjega leta kazalo, da bomo preživeli brez večjih težav na avtocestah, se je optimizem s prihodom poletja hitro končal. Ob vseh delih, ki potekajo zdaj na tem, zdaj na drugem delu avtocestnega križa, pa vsakoletnih gneč, ki se s severa preko Slovenije vijejo proti morju, smo priča še premnogim nesrečam, zaradi katerih se promet pogosto ustavi.

In nihče ni pretirano navdušen nad čakanjem v koloni, ko ni znano, kaj se je zgodilo, kako dolgo bo zapora trajala, ali bomo prišli pravočasno na cilj. A v takšnih trenutnih bi moralo biti lastno udobje nekje na koncu seznama prioritet, čeprav se pogosto zdi, da temu ni tako. Mnogi tako vedno znova presenečeno opazujejo ljudi, ki med zastoji ne le da zapuščajo svoja vozila, ampak se po avtocesti celo žogajo, mečejo frizbi, sprehajajo pse in počno še mnogo drugega, kar seveda ne sodi na cesto, naj bo zaprta ali ne.

Saj ni res, pa je

Še posebej nevarnega početja pa se je včeraj, ko je za nekaj časa zaradi hujše prometne nesreče obstal promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani, lotil neznan moški. Iz neznanega razloga je prestopil varnostno ograjo na drugi strani avtoceste ter nato stekel preko celotnega dela avtoceste, ki za promet ni bil zaprt, nazaj do svojega avtomobila. Najbrž ni treba poudarjati, da so v smeri Maribora avtomobili vozili normalno.

»V zastoju se je ponovno dogajalo marsikaj, predvsem pa želimo z objavo pokazati, kako ‘malo’ je treba, da bi bilo potrebno zapreti še sosednjo polovico avtoceste. Že izstopanje iz vozil ob zastojih nam je nerazumljivo, ob videnem v spodnjem posnetku pa nam zaledeni kri,« so ob objavi zapisali upravljavci profila Ustvarimo reševalni pas na avtocestah.

In dodali: »Spoštovane voznice in vozniki: prav vsak posameznik je pomemben člen varnosti v prometu in prav vsaka smrt ali hujša poškodba ima hude posledice, tako za vaše bližnje, intervencijske službe, kot za celotno družbo, zato ne počnite neumnosti, vozite zbrano in se v prometu obnašajte razumno. Ob vsakem zastoju ustvarite reševalni pas, in strpno počakajte v vozilu, da promet steče.«