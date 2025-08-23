NA ŠTAJERSKI AVTOCESTI

Mislite, da ste videli že vse neumnosti, ki jih ljudje lahko počno na avtocestah? Pomislite ponovno (VIDEO)

Zaradi početja enega posameznika bi lahko obstala še sosednja polovica avtoceste.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

B. K. P.
23.08.2025 ob 18:41
23.08.2025 ob 19:22
B. K. P.
23.08.2025 ob 18:41
23.08.2025 ob 19:22

Poslušajte

Čas branja: 2:26 min.

Če je prvih nekaj mesecev letošnjega leta kazalo, da bomo preživeli brez večjih težav na avtocestah, se je optimizem s prihodom poletja hitro končal. Ob vseh delih, ki potekajo zdaj na tem, zdaj na drugem delu avtocestnega križa, pa vsakoletnih gneč, ki se s severa preko Slovenije vijejo proti morju, smo priča še premnogim nesrečam, zaradi katerih se promet pogosto ustavi.

In nihče ni pretirano navdušen nad čakanjem v koloni, ko ni znano, kaj se je zgodilo, kako dolgo bo zapora trajala, ali bomo prišli pravočasno na cilj. A v takšnih trenutnih bi moralo biti lastno udobje nekje na koncu seznama prioritet, čeprav se pogosto zdi, da temu ni tako. Mnogi tako vedno znova presenečeno opazujejo ljudi, ki med zastoji ne le da zapuščajo svoja vozila, ampak se po avtocesti celo žogajo, mečejo frizbi, sprehajajo pse in počno še mnogo drugega, kar seveda ne sodi na cesto, naj bo zaprta ali ne.

Saj ni res, pa je

Še posebej nevarnega početja pa se je včeraj, ko je za nekaj časa zaradi hujše prometne nesreče obstal promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani, lotil neznan moški. Iz neznanega razloga je prestopil varnostno ograjo na drugi strani avtoceste ter nato stekel preko celotnega dela avtoceste, ki za promet ni bil zaprt, nazaj do svojega avtomobila. Najbrž ni treba poudarjati, da so v smeri Maribora avtomobili vozili normalno.

»V zastoju se je ponovno dogajalo marsikaj, predvsem pa želimo z objavo pokazati, kako ‘malo’ je treba, da bi bilo potrebno zapreti še sosednjo polovico avtoceste. Že izstopanje iz vozil ob zastojih nam je nerazumljivo, ob videnem v spodnjem posnetku pa nam zaledeni kri,« so ob objavi zapisali upravljavci profila Ustvarimo reševalni pas na avtocestah.

In dodali: »Spoštovane voznice in vozniki: prav vsak posameznik je pomemben člen varnosti v prometu in prav vsaka smrt ali hujša poškodba ima hude posledice, tako za vaše bližnje, intervencijske službe, kot za celotno družbo, zato ne počnite neumnosti, vozite zbrano in se v prometu obnašajte razumno. Ob vsakem zastoju ustvarite reševalni pas, in strpno počakajte v vozilu, da promet steče.«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

avtocesta zastoj štajerska avtocesta zapora

Priporočamo

V slovenskem kraju klestila kot jajce velika toča, klestila pa je tudi drugod in ni še konec (FOTO in VIDEO)
Policija iskala 26-letnika, danes je iskanje preklicala s slabo novico
Naš resničnostni zvezdnik poka od sreče: »Moji tumorski markerji padajo« (FOTO)
Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

V slovenskem kraju klestila kot jajce velika toča, klestila pa je tudi drugod in ni še konec (FOTO in VIDEO)
Policija iskala 26-letnika, danes je iskanje preklicala s slabo novico
Naš resničnostni zvezdnik poka od sreče: »Moji tumorski markerji padajo« (FOTO)
Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.