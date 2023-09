Misice za finale zvarile lastno pivo (FOTO)

Zrak družinske pivovarne Time Brewery v Radljah ob Dravi je bil težak od sladkastega vonja sladu. V tamkajšnjih kotlih se je kuhal zmleti ječmen in se spreminjal v pivino. V tankih za fermentacijo se je odvijala čarovnija in zmes ječmenovega sladu in hmelja spreminjala v pivo. V bližnjo sušilnico, le prek dvorišča varilnice, so z nasadov vozili sveže obrani hmelj. Skratka, tudi preteklo sobotno dopoldne je bilo vse kot druge dni v tem koroškem pivovarskem obratu.

Z eno velikansko privlačno razliko: ječmen so mlele, pivino mešale, kotle čistile in steklenice, že polne okusnega napitka iz hmelja, etiketirale in spravljale v škatle kandidatke za laskavi naziv miss Slovenije 2023. »Ali je kaj lepšega kot skupina lepotic, ki vari pivo?!« je z nasmehom dejal Primož Krajnc iz pivovarne, ki je dekleta sprva podučil o teoriji varjenja piva, nato pa jim pokazal vsak korak procesa in pustil, da se tudi same preizkusijo v tem delu, ki ga običajno pač ne povezujemo s kandidatkami za lepotni naslov.

Toda, ne nazadnje tudi tekmovanje za miss Slovenije že dolgo ni več le klasično lepotno tekmovanje, organizatorka Jelka Verk ga je iztrgala iz za sodobni čas že nekoliko prežvečenih okvirov iskanja lepote na prvo žogo ter ga spremenila v projekt, ki stremi k podpiranju vsega slovenskega in išče dekleta, katerih bogata notranjost pronica tudi navzven. Sodobna misica je, če vprašate Verkovo, dekle z vsebino. Dekle, ki je pripravljeno in si želi delati na sebi in se razvijati.

Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo. To je v srži tekmovanja za slovensko miss, ki na oder ne postavi le mladenk, ki se ob lepoti ponašajo tudi s prenekaterimi spretnostmi in veščinami, pač pa tudi našo deželo v vsej njeni lepoti in raznolikosti. Medijske luči zato projekt vsako leto usmeri v drug konec naše dežele, tudi v tiste skrite kotičke, ki jih pogosto žal spregledamo. Trbovlje, Zagorje ob Savi, Slovenj Gradec, Pesnica pri Mariboru so le štirje izmed krajev, kamor je dekleta projekt ponesel v preteklih devetih mesecih, zdaj pa so se ustavile v Radljah ob Dravi, kjer se je že začelo nestrpno odštevanje do velikega finalnega izbora 21. septembra.

Krivile kovino

Podjetno, lokalno, trajnostno do ciljev je geslo letošnjega izbora, ki je kot pisan tudi na kožo temu koroškemu mestu, ki ga objemajo prostrani nasadi hmelja. Da dekleta spoznajo proces varjenja piva, je bilo zatorej precej logičen korak. »Pri dvajsetih marsikdo še ne ve, česa si v življenju želi, kaj je tisto, kar ga resnično zanima. Zato dekleta v teh mesecih, ko dihajo in živijo z našim projektom, seznanimo tudi z različnimi poklici. Tudi takšnimi, s katerimi sicer verjetno ne bi prišla v stik,« pravi Jelka, ki pomaga kandidatkam pri širjenju njihovih obzorij. Pri tem so v ospredju podjetništvo, marketing, turizem, kulturna in naravna dediščina, torej vse, kar jim lahko koristi v prihodnosti. Med njihovimi letošnjimi izzivi pa sta se ob varjenju piva – če omenimo le tiste nekoliko bolj netradicionalne za nežnejši spol – znašli tudi gradnja pohištva za bivalno plovilo ter bližnja seznanitev s kovinarsko obrtjo, saj so se punce učile variti, stružiti, kriviti kovino ter so si same celo izdelale prstan. V radeljski pivovarni so zvarile posebno edicijo piva, ustvarjenega le za prihajajočo finalno prireditev. Seveda s prav posebnimi etiketami z lepotno krono in imenom, ki pove vse – Miss Slovenije.

S posebno lopatko, velvico, so v mlin stresale in zmlele 100 kilogramov ječmena. »Dober je! Sladek!« so med nekoliko drugačno jutranjo telovadbo pozobale nekaj zrnc. V kotlu z vodo so tega vsake toliko pomešale z dolgim lopatastim pripomočkom. Seveda z lasmi, lično pospravljenimi pod kapico, na rokah pa rokavice. Tako namočen slad so pomagale prečrpati v drug kotel, da se ustvari t. i. pogača, prvega pa so temeljito sprale za naslednji korak, ko čisti sladici med vrenjem dodajajo hmelj. »Super je, da se spoznamo s toliko različnimi področji,« je dejala 19-letna Nada Hejja. Na koncu so se postrojile še v vrsto za tekoči trak, na katerega so zlagale polne steklenice, ki so tu dobile vsaka svojo nalepko, s tekočega traku pa jih zlagale v škatle.

Mojstrice peke

Tako, pivo je bilo narejeno. A dekleta še niso zaključile natrpanega sobotnega urnika. Čakal jih je še piknik v tamkajšnji restavraciji La Bodega Negra, kjer so dokazale, da se prav tako dobro kot v pivovarni znajo obrniti tudi v kuhinji pred pečicami, iz katerih je omamno zadišalo. Vsaka od 12 kandidatk se je namreč predstavila še skozi peko sladice, ki najboljše predstavi domači kraj ali njih same. Gostje, seveda tudi poslovni partnerji projekta, so se tako sladkali z dišečimi piškotki, jabolčno pito, pohorsko omleto, kokosovimi kockami, pekovska mojstrovina, ki je najbolj navdušila žirijo, je bil loški ali dražgoški kruhek Škofjeločanke Tijane Bektašević.

»Tega so ljudje nekoč pekli predvsem ob cerkvenih praznikih, danes ga znajo pripraviti samo še nekatere posameznice,« je dejala Tijana in dodala, da se ga izdeluje in krasi ročno s pomočjo posebej za to izdelanih lesenih kalupov. Ker je peke in kuhe očitno precej vešča, je spekla še Rafaelovo torto in jo povezala z legendo o škofjeloškem grbu. S svojimi pekovskimi veščinami je navdušila tudi Alida Tomanič, ki je več ur ustvarjala bogato potratno potico. »Kot Ptujčanka bi morala speči krofe, a ti morajo biti sveži, da so res odlični, zato sem se na koncu odločila za potico.« Tretje mesto med mikavnimi slaščičarkami sta si delili Pika Kenda s štruklji in Špela Godvajs s prekmursko gibanico.