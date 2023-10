Mirno jutro presekalo tuljenje siren

Padavine so se umirile, a ponekod so danes zjutraj spet tulile sirene (o petkovem vremenskem dogajanju preberite na povezavi). Uprava za zaščito in reševanje poroča:

Ob 6.35 je bila v Piranu sprožena sirena javnega alarmiranja z znakom opozorilo na nevarnost, zaradi visokega plimovanja morja in vetra.

Morje je poplavilo Prešernovo in Kidričevo nabrežje. Gasilci PGD Piran so postavili baraže pred Tartinijevim trgom.

Morje je prestopilo rob obalne črte na Velikem trgu in na Lonki. Gasilci PGD Izola in predstavniki Civilne zaščite spremljajo dogajanje.

Povišano plimovanje, zaradi česar je Obala danes obarvana v rumeno opozorilno barvo, vremenoslovci napovedujejo tudi za nedeljo.

Kakšno vreme nas čaka

Sicer pa bo danes zmerno do pretežno oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Nedelja bo v vzhodnih krajih večinoma sončna, drugod bo več oblačnosti.

Prvi dan novega tedna bo na vzhodu večinoma sončen, drugod bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severozahodni Sloveniji. A že v noči na torek bodo padavine ponovno zajele večji del Slovenije.