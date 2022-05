Mirela zavrnjena v bolnišnici Petrova, v Ljubljani bo prekinila nosečnost

Potem ko je drugostopenjska komisija v Zagrebu Mireli Čavajda v sredo odobrila prekinitev nosečnosti na Hrvaškem, se bo ta danes oglasila v eni od bolnišnic, ki jih je predlagal hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejala njena odvetnica Vanja Jurić. V znak solidarnosti bodo potekali shodi po vsej Hrvaški.

Zaradi tumorja v glavi otroka želela narediti splav

Mirela Čavajda je v 24. tednu nosečnosti zaradi tumorja v glavi otroka želela narediti splav, a so ji v štirih zagrebških bolnišnicah dejali, da ta na Hrvaškem po desetem tednu ni mogoč, čeprav zakon predvideva tudi izjeme.

Ko je primer minuli teden prišel v javnost, se je bitka za njene pravice začela tudi v medijih. Odvetnica Vanja Jurić meni, da odločitev drugostopenjske komisije brez problematiziranja primera v medijih ne bi bila takšna, kot je danes.

»Gre za precedenčno odločitev na Hrvaškem, tako da imamo zdaj črno na belem to, kar smo vedeli že prej - da je prekinitev nosečnosti v takšnih primerih zakonita. S tem smo lahko zadovoljni zaradi vseh žensk v prihodnosti,« je za Hino dejala Vanja Jurić.

Mirela Čavajda bo po posvetu z zdravniki odločitev sprejela s svojo družino. O nadaljnjih pravnih korakih in morebitnih tožbah se še niso pogovarjali, s tem se zdaj ne ukvarjajo. »Odločili smo se, da je treba umiriti glavo, preživeti vse, kar sledi zdaj, potem pa se bomo usedli in videli, kaj je najbolje in najpametneje za njo in njeno družino,« je pojasnila odvetnica.

Prekinitev nosečnosti v Ljubljani?

Mirela Čavajda se je z zahtevo za prekinitev nosečnosti obrnila na bolnišnico Petrova v Zagrebu. Tam so ji dejali, da ji ne morejo zagotoviti zdravstvene oskrbe v skladu z odločitvijo drugostopenjske komisije in odredbami zakona, ki regulira prekinitev nosečnosti, je danes razkril hrvaški spletni portal Index.hr. Zato naj bi se zato odločila za prekinitev nosečnosti v Ljubljani.

Primer je v hrvaški javnosti znova odprl debato o vse težji dostopnosti splava na Hrvaškem. Danes ob 18. uri bo v znak solidarnosti z Mirelo Čavajda in vsemi ženskami, ki so jih prikrajšali za z zakonom zajamčeno pravico do splava, potekali shodi v različnih mestih po vsej Hrvaški, tudi v Zagrebu.

Debata o splavu in shodi

»Zahtevamo dostopno prekinitev nosečnosti, zahtevamo, da zagotovijo zmogljivosti za izvajanje postopka, da naredijo register zdravnikov z ugovorom vesti. Ne bomo odnehali, dokler ne izpolnijo teh zahtev," so na današnji tiskovni konferenci povedale predstavnice skupnosti Roda, soorganizatorja shoda v Zagrebu. "Kolikšen odstotek zdravnikov bo imel ugovor vesti, je njihova stvar, vendar pa mora imeti sto odstotkov žensk zagotovljeno ustrezno zdravstveno oskrbo,« so dodale.

V soboto ob 11. uri bo v Zagrebu potekal še shod za življenje v znak podpore vsakemu nerojenemu otroku.