Miran preštopal celo Evropo, zdaj je jezen na Dars

»Po Evropi imajo postavljene prometne znake za štoparje. Danska, na primer. Določeno je, kje se lahko štopa. Poleg tega imajo po Evropi posebna mesta pred uvozom na avtocesto, tam se lahko ustavi. Pri nas pa štoparski prostor kar ukinejo,« je razkurjen 64-letni Miran Ipavec.

Z ukrajinskim šoferjem na poti FOTO: Osebni arhiv M. I.

Nekoč tudi župan Kanala ob Soči že 39 let štopa po Evropi. »To, kar so zdaj v Ljubljani naredili, je neumnost. Pa pravijo, da je Ljubljana zelena prestolnica. Kako naj bo, če pa ne dovolijo do okolja prijaznega potovanja, kar štopanje zagotovo je,« se še enkrat obregne ob obnovljeni uvoz na avtocesto na Viču v Ljubljani. Tam se je svojčas veliko štopalo, predvsem ob petkih številni študenti. Zdaj ni več tako. Večina študentov že ima svoje avte, poleg tega za varno štopanje ni pravega prostora.

»Avtoštop je še vedno prisoten po vsej Evropi. Nekje bolj, drugod manj. Če je med letom malo domačih avtoštoparjev, pa je poleti na cestah več tujih. Na internetni strani za avtoštoparje Hitchwiki Ljubljana je avtoštoparsko mesto na Dolgem mostu priporočeno. Naveden je tudi prevoz do njega z mestnim avtobusom. To berejo vsi avtoštoparji, ki iščejo točko za štopanje v svoji smeri. Ker je avtoštoparjev malo, še ne pomeni, da nas ni in da nam ni treba posvečati pozornosti. Če so ukinili to mesto na Dolgem mostu, naj povedo, kje je alternativa – je ni,« nadaljuje Ipavec, ki pa priznava, da je po pandemiji covida-19 manj ljudi, ki bi s sabo na pot vzeli štoparja. No, potem pa je prišla še umaknitev kultnega mesta na ljubljanskem Viču.

Zdaj ni več moč varno ustaviti. FOTO: Drago Perko

Prenova na Viču FOTO: Drago Perko

Tudi z rolls-royceom Miran Ipavec je začel štopati leta 1984, ko se je po odsluženem vojaškem roku napotil v Milano na koncert skupine Queen. Domov se je vrnil po petih mesecih, preštopal je Francijo, kjer je pomagal na trgatvi, in Španijo, tam je obiral pomaranče. Miran govori sedem jezikov: angleško, italijansko, francosko, špansko, nemško, srbsko in nizozemsko. Na poti so ga prevažali kamionarji, traktoristi, vozniki reševalnih vozil, smetarji, tudi voznik pogrebnega vozila in kolesar. Ponosno je sedel v belem rolls-royceu, izdelanem leta 1958, za volanom je bil mlad Iranec. Leta 2019 je postavil osebni rekord: v 500 urah je preštopal 42 držav, lani pa je na tak način prepotoval 13.350 kilometrov. Lani je bil na pogrebu kraljice Elizabete II., letos poleti je v Postojni odprl avtoštoparski muzej. Miran je napisal tudi dve pravljici, najbolj priljubljena je Boni in Muci iščeta živali, napisana je v slovenskem, italijanskem in ukrajinskem jeziku. Kar 500 knjig je podaril ukrajinskim otrokom, ki so morali bežati zaradi vojne.

Dars pojasnjuje

»Kolikor smo seznanjeni, v posameznih državah (npr. Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Belgija) obstajajo tovrstni znaki, vendar ne vemo, ali so uradno priznani. Dejstvo pa je, da so vedno postavljeni v naselju in nikoli na avtocestnem omrežju. Po celotni Evropski uniji so pešci na avtocestah prepovedani, zato je na njih prepovedano tudi štopanje. Avtocestni priključek je sestavni del avtoceste,« so nam v odgovoru uvodoma povedali v Družbi za avtoceste Republike Slovenije (Dars). Nato pa pojasnili, kaj se je zgodilo na Viču.

Dela so odnesla štoparsko mesto. FOTO: osebni arhiv M. I.

»Preureditev priključka in priključevanja na Tržaško cesto ter s Tržaške ceste je bila narejena na podlagi prometne študije, po kateri je predvideno zmanjšanje kolon na priključnih krakih, ki praviloma ne bodo segale na odstavne pasove avtoceste. Celotna ureditev vpliva na večjo prometno varnost na priključku in zagotavlja boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu (tako osebnih vozil in avtobusov kot preostalih, ranljivejših udeležencev, kot so pešci in kolesarji, ki v tem križišču prečkajo cesto). Načrtovani in izvedeni so bili ukrepi, s katerimi se poskuša v največji možni meri izboljšati razmere v križišču in na širšem območju tega križišča za uporabnike na vseh priključnih cestah, ki so v upravljanju Darsa, Direkcije RS za infrastrukturo in Mestne občine Ljubljana. Dejstvo pa je, da se vse problematike ne da rešiti v enem križišču (točkovno) in da bodo na predmetnem območju v času prometnih konic žal še vedno nastajale kolone.«

No, vsemu napisanemu navkljub se Miran ne da. »Letos pozimi sem srečal ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, v prihodnjih tednih jo želim obiskati in se o avtoštoparski problematiki pogovoriti z njo,« vztraja možakar, ki je v 39 letih preštopal več kot pol milijona kilometrov. V teh dneh se številka bliža 550.000 kilometrom.