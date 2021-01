»Življenje po decembrskem potresu v Petrinji in okolici ni lahko. Če kdo misli, da so se tla umirila, se močno moti. Danes (včeraj, op. a.) zjutraj sta bila ponovno dva sunka, ki ju je bilo dodobra čutiti. Drug za drugim, kar je ljudem znova pognalo strah v kosti. Eni so že pred tem odšli v Sisek, drugi v Zagreb, tretji pa razmišljajo o odhodu. Osebno me sicer ni strah, a povsem vseeno mi tudi ni,« nam je povedal Miran Kobale, po rodu Slovenec, ki pa že dolga leta prebiva na Hrvaškem. Stopil na pašteto Sicer v Rogatcu rojeni Miran, sin slovenskih staršev, se je pred razpado...