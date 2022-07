V hišo na naslovu Spodnja Polskava 203 je v slabih desetih letih dvakrat udarila strela, obakrat, ko je bil doma njen lastnik Miran Šift. Prvič, leta 2013, sta jo oba, on in poslopje sredi koruznih polj in travnikov, še kolikor toliko dobro odnesla, pred nekaj tedni pa se je narava spet znesla na istem mestu. Toda tokrat je vzela veliko večji davek. Devetinštiridesetletni bolničar v domu za ostarele v Slovenski Bistrici je v trenutku ostal brez vsega, torej tudi brez strehe nad glavo, in pravi čudež je, da je odnesel celo kožo. Skočil skozi okno Tistega junijskega četrtka okoli petih popold...