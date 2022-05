Mira Marko Debelak, neustrašna Slovenka, ki je premikala meje alpinizma

Mira Marko Debelak je ena od pionirk slovenskega alpinizma. Tako v slovenski kot v evropski alpinistični javnosti je najbolj odmeval njen vzpon po severni steni Špika, ki jo je osvojila leta 1928. Ker je bila prva oseba, ki ji je to uspelo, še danes velja za eno najboljših slovenskih alpinistk v zgodovini. Poleg navedenega je opravila še približno 100 alpinističnih vzponov; 23 prvenstvenih smeri, več zimskih vzponov in zahtevnih turnih smukov. Posvečala se je tudi znanstveni plati alpinizma ter leta in leta preučevala naše gore in njihovo zgodovino. Hkrati je bila tudi prva ženska, ki je bila sprejeta v Avstrijski akademski klub. Po njej so poimenovali označeno planinsko pot pod Kanjavčevimi policami in smer v severnem ostenju Velike Mojstrovke.

