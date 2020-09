Ministru Vizjaku se lahko smeji, vrednosti delnic Petrola poskočile

Lahovnik: AVTP lahko vedno sproži postopek

Ljubljanska borza je v dopoldanskem delu trgovanja v zelenem, indeks SBI TOP se je okrepil za 0,89 odstotka. Največ zaslug imajo delnice Petrola, ki po vladni odločitvi o liberalizaciji cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva krepko rastejo. Ob 11.30 so bile ob 237.000 evrih prometa 4,65 odstotka nad izhodiščem.Spletne Finance poročajo, da je v času, ko je Petrol imel največ težav pri poslovanju, med največje male delničarje družbe prišel okoljski minister. Na ta račun so se kmalu pojavile špekulacije, ali je imel minister pred nakupom delnic »insajderske« informacije o prihajajoči odločitvi za liberalizacijo cen goriva.Na twitterju se je oglasil ekonomist, ki je opozoril, da sta resorni ministrstvi, ki imata ključno besedo pri tem, gospodarsko ministrstvo in zaradi trošarin ministrstvo za finance. »Ker pa o tem odloči vlada, lahko ATVP, če oceni, da obstaja sum, vedno sproži postopek in preveri, ali gre za insider trading ali pa samo za dobro poslovno potezo ob začetku korona krize,« je zapisal Lahovnik.Ekonomist je prepričan tudi, da je marsikdo takrat razmišljal o nakupu delnic zaradi korekcije navzdol. »Če je ob nakupu že vedel ali kasneje vplival na spremembo modela, je insiderstvo, če ni vedel oziroma kasneje ni vplival, pa samo dobra investicijska odločitev,« sklene Lahovnik.»Liberalizacija cen goriv, ajde no... imajo pa tisti, ki so to odločitev sprejeli, spet prste v marmeladi. Minister Vizjak iz @rs_mop ob tem v bistvu plava v marmeladi. Nekaj tednov nazaj je kupil delnice Petrola, sedaj bo zaradi tega ukrepa obogatel. Korupcija brez primere!« je na twitterju zapisal poslanec LMŠNa okoljskem ministrstvu očitke odločno zavračajo. Andrej Vizjak je kot delničar Petrola nov nakup delnic družbe Petrol v času ugodnega tečaja ocenil kot priložnost za dobro naložbo. Kot minister skladno z zakonom o vseh spremembah premoženja poroča Komisiji za preprečevanje korupcije, so zapisali v odgovoru.»Navezujoč se na navedbe glede liberalizacije cen goriva je treba jasno poudariti, da minister Vizjak pri gradivu MGRT, ki ga je poslalo v medresorsko usklajevanje, ni sodeloval niti pri pripravi niti pri kakršnem koli podpisu,« zagotavljajo.Za komentar smo prosili tudi Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.