Ministru Počivalšku prekipelo: Dovolj imam laži in manipulacij

Zanika polno odgovornost pri dobavi zaščitne opreme

Predsednik koalicijske SMC in gospodarski ministerje na nekaj medijev naslovil zahteve za popravek navedb v zvezi s poročilom računskega sodišča. Ob tem je na Facebook profilu zapisal, da ima dovolj laži in manipulacij v zvezi z omenjeno zadevo, zato bo vložil tudi tožbe proti medijem, ki jih širijo.Počivalšek je hkrati zavrnil, da bi bilo iz predloga revizije računskega sodišča razvidno, da je imelo njegovo ministrstvo ter s tem on sam ključno vlogo v poslih z dobavo zaščitne opreme med prvim valom epidemije. Kot je zatrdil, je bilo ministrstvo zgolj edem izmed deležnikov, ki so sodelovali v postopku dobave zaščitne in medicinske opreme.Po njegovem tudi ne drži, da niso imeli nobenih pristojnosti v postopkih nabav zaščitne in medicinske opreme, saj jim je bila ta dodeljena na podlagi vladnih sklepov, ki so omogočali nabavo opreme.Prav tako ni res, je prepričan Počivalšek, da naj bi gospodarsko ministrstvo vso odgovornost pri dobavi zaščitne opreme prelagalo na zavod za blagovne rezerve, pač pa je z njim skupaj z drugimi deležniki pri tem sodelovalo.Prvak SMC je še zanikal, da bi posredoval pri nakupu Geneplanetovih ventilatorjev, pač pa je s sodelavci na ministrstvu zavodu za blagovne rezerve prenesel informacije o nujnosti nabave ventilatorjev, veliki nestabilnosti trga medicinske opreme in nujnosti ukrepanja. Ministrstvo je po njegovem na zavod tudi posredovalo informacije o ventilatorjih, ki jih je stroka ocenila za ustrezne in o ponudbah za njih.