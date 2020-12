Ministru Ciglerju Kralju življenje viselo na nitki

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije bil vse od nedelje v bolnišnici , potem ko se mu slabo počutje po tednu dni ni izboljšalo. Po petih dneh zdravljenja na urološkem oddelku je danes sporočil, da mu je, ko so ga sprejeli v UKC Ljubljana, življenje viselo na nitki, a danes se lahko že vrne v domačo oskrbo.»Tanka je črta med zdravjem in boleznijo, med močjo in nemočjo, med življenjem in smrtjo. (Pre)malo se tega zavedamo in (pre)hitro smo lahko čez. Srčna hvala celotni ekipi urološkega oddelka za strokovnost in dobro vzdušje. Tudi v teh težkih časih. Ste navdih! « je zapisal na tvitterju in dodal ključnik #domov.Ministra so v nedeljo urgentno sprejeli na urološki oddelek UKC v Ljubljani. Po prvotnih ocenah zdravnikov se bo lahko predvidoma v enem tednu vrnil na delo. Cigler Kralj in resor, ki ga vodi, sta med bolj obremenjenimi zaradi covida 19 tako zaradi ukrepanja za blaženje posledic krize na trg dela kot tudi zaradi upravljanja epidemije v domovih za starejše občane.