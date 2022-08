Ministrstvo za zdravje: Testiranje bo neobvezno in prostovoljno, obveznega cepljenja ne bo

Ministrstvo je sprejelo vsa priporočila Nijz za jesensko-zimsko obvladovanje epidemije. Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, je povedal, da so veseli in da pozdravljajo vsa priporočila. »Sledijo tistemu, kar smo se dogovorili. Stroka bo postavila meje in faze, kako bo epidemija tekla. Smo v fazi ena. Naloga ministrstva za zdravje je spremljanje stanja, imamo ekipo, ki na tedenski ravni spremlja, kako se epidemija razvija, in ugotavlja, v kateri fazi smo.«

Minister je povedal, da so pripravili shemo in zakonske podlage, in če se kaj zaostri, imajo pravne podlage, kako bodo se bodo odzvali. »Želimo ostati odprta družba. Na srečo nam obe različici omikrona to omogočata. Mogoče bo valov več in bodo krajši,« je dejal in dodal, da želijo prekiniti z izrednimi razmerami, saj stanje in oba podtipa virusa to omogočajo. »Želimo si iti po poti Danske, kjer so že zdaj covid opredelili kot endemično bolezen. Sicer ni naš zdravstveni sistem čisto primerljiv z njimi, a počasi bi lahko do tega prišlo.«

Deset testov na mesec za učenca

Bešič Loredan je povedal, da bo celotno dogajanje vezano na epidemijo vodil državni sekretar Tadej Osterc. Ta je povedal, da so »imenovali koordinacijsko skupino, ki bo bdela nad ukrepi. Stroka zagotavlja usmeritve, mi pa zagotavljamo ostale podlage.«

Povedal je, da bodo v ponedeljek, 29. avgusta, lekarne začele izdajati teste za samotestiranje učence osnovnih šol in srednjih šol. »V okrožnicah bo poudarjeno, da je testiranje prostovoljno, poteka samo doma in se testira samo takrat, ko so simptomi. Ne iščemo asimptomatskih primerov. V ospredju je, da zaščitimo ranljive.« Prepričan je, da lahko celotno epidemijo prebrodimo v fazi ena čez celo zimo. Učenci osnovnih in srednjih šol bodo dobili deset testov na mesec, poudaril je, da je testiranje prostovoljno in neobvezno. Testira se le, ko in če pride do simptomov.

Bešič Loredan je povedal, da bo fokus ministrstva na zdravstvenem sistemu. V kratkem se bodo srečali z vsemi javnimi zavodi, kjer bomo dali jasna navodila. »Epidemija je danes drugačna, kot je bila pred dvema letoma. Naša želja je, da preidemo v endemično fazo in da se naučimo živeti z virusom. Navodilo bo jasno, 20 odstotkov postelj more biti rezerviranih za covid. Sistem si želimo stabilizirati. Imamo načrt, kako zapreti odprto stavko v zdravstvu, imamo načrt, kako se lotiti težav z mladimi zdravniki. Naloga ministrstva je spremljanje, da pomiri ljudi, da poudari, da ne bo obveznega cepljenja,« je še povedal minister in dodal, kar se tiče covida, je pri nas vse jasno. »K sreči sta obe podvrsti zdaj takšni, da lahko zvozimo. Moramo pa biti pripravljeni na črn scenarij.«