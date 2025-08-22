Ministrstvo za solidarno prihodnost svari pred prevaranti glede dolgotrajne oskrbe

Na ministrstvu za solidarno prihodnost opozarjajo državljane, naj bodo previdni in naj ne nasedajo posameznikom oz. prevarantom, ki se predstavljajo kot uradni predstavniki institucij, povezanih z dolgotrajno oskrbo. Če se znajdete v takšni situaciji, nemudoma obvestite policijo, poziva ministrstvo.

Na ministrstvu so namreč prejeli več opozoril s terena. V prvem primeru naj bi izvajalec dolgotrajne oskrbe zbiral vloge med ljudmi, ki do storitev sploh niso upravičeni. Primer že proučujejo. Pojasnjujejo pa, da v sistemu dolgotrajne oskrbe izvajalci sami uporabnikov ne morejo in ne smejo 'nabirati' na terenu. Postopek vključevanja v sistem dolgotrajne oskrbe je jasno zakonsko določen in poteka izključno prek uradnih poti na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Izmišljeni register

V drugem primeru gre po mnenju ministrstva za še resnejšo težavo. Na terenu naj bi neznanci od prebivalcev pobirali osebne podatke in jih vpisovali v izmišljeni register za dolgotrajno oskrbo. Kot so opozorili, to ni niti uradna služba niti zakonsko predpisani postopek za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe in gre za poskus prevare.

V dodatno pojasnilo uradnega načina vstopa v sistem dolgotrajne oskrbe izpostavljajo, da je prvi uradni stik lahko samo vstopna točka za dolgotrajno oskrbo pri centru za socialno delo, kjer strokovne službe vodijo celoten postopek priglasitve v sistem. Vloga za dolgotrajno oskrbo se lahko vstopni točki odda tudi prek elektronske pošte. Šele po tem sledi obisk strokovnega tima s centra za socialno delo na domu, pojasnjujejo na ministrstvu.

Posebej pa pozivajo k previdnosti pri stiku s prevaranti, ko gre za osebne podatke in finančna sredstva. »Sredstva za izvajanje dolgotrajne oskrbe zagotavlja blagajna Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v katero vsi vplačujemo redni prispevek - zato so storitve na voljo vsem upravičencem in ni potrebno nobeno dodatno plačevanje. Vsi ostali načini zbiranja sredstev za storitve dolgotrajne oskrbe od nepooblaščenih oseb so nezakoniti,« so poudarili.

Za preverjene informacije o dolgotrajni oskrbi je na voljo tudi vladni klicni center na številki 114.