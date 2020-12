Ministrstvo: Uslužbenka, na katero je vpil Zlatko, se boji za življenje

Raper Zlatan Čordić Zlatko je prpričan, da gre za maščevanje zaradi njegovega protestniškega udejstvovanja. FOTO: Dejan Javornik

V ponedeljek je glasbenikobjavil novico, da ga je ministrstvo za kulturo izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi, čeprav ima veljavno odločbo do 31. julija 2022. Odločitev ga je tako razburila, da je odšel po odgovore na ministrstvo in tam kričal na eno izmed zaposlenih.Zlatko je pojasnil, da so mu v pismu pristojni napisali, da so se za ta korak odločili, ker je v zadnjem letu »s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere sem bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi«. Zlatko je v zadnjih mesecih eden najbolj prepoznavnih obrazov protestov.Preberite tudi:Na ministrstvo, ki ga vodi, smo naslovili vprašanja, zakaj so se odločili za ta izbris, ali je ministrstvo kdaj v preteklosti že izbrisalo koga iz razvida, če sam ni prosil za to, ter ali drži informacija, da naj bi Zlatko kričal na eno izmed zaposlenih.Preberite tudi:Odgovor ministrstva objavljamo v celoti:Glede izbrisa Zlatana Čordića iz razvida samozaposlenih v kulturi je Ministrstvo za kulturo sledilo določilom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Uredbi o samozaposlenih v kulturi (ZUIJK).88. člen ZUIJK določa, da se samozaposleni v kulturi lahko kadarkoli po uradni dolžnosti izbriše iz razvida, če ministrstvo, pristojno za kulturo ugotovi, da več ne izpolnjuje pogojev.Najpogostejši razlogi, da se samozaposlenim status ne podaljša so:Postopek izbrisa v UREDBI O SAMOZAPOSLENIH V KULTURI ni podrobno urejen. Je pa bistvena razlika med obema postopkoma po ZAKONU O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO ta, da glede vpisa odloča minister s pomočjo strokovne komisije, pri izbrisu po uradni dolžnosti pa odloča ministrstvo, pri čemer odločbo o izbrisu sicer lahko na lastno željo podpiše tudi minister le kot predstojnik organa, tudi če so za izdajanje tovrstnih odločb v organu pooblaščeni drugi javni uslužbenci.Eden izmed taksativnih pogojev, ki mora biti izpolnjen za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, in sicer posameznikova usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture je lahko tudi razlog za izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi po uradni dolžnosti, ki ga izvede ministrstvo.Podrobnih meril za izvajanje navedenega pogoja, razen proste presoje na podlagi življenjepisa, bibliografije in objav v strokovni literaturi, ministrstvo nima. V tem pogledu je zelo širok okvir diskrecijske pravice organa, ki odloča o izbrisu. Glede na to je lahko glavni razlog izbrisa tudi posameznikovo javno delovanje in aktivnosti, ki bistveno odstopajo od razlogov, ki bi morali izkazovati njegovo izpolnjevanje strokovne usposobljenosti za delovanje na določenem področju kulture.Če ministrstvo oceni, da oseba več ne izpolnjuje pogoja strokovne usposobljenosti, lahko izvede izbris po uradni dolžnosti. V obrazložitvi kriterija neizpolnjevanja strokovne usposobljenosti za delovanje na določenem področju kulture je tako lahko tudi izvajanje javnih aktivnosti in delovanje na področju dejavnosti, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je oseba bila vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi. Dejavnosti osebe, ki ne sodijo v okvir področja kulturnih dejavnosti in so istočasno lahko tudi protipravna ravnanja in dejanja, ki se preganjajo v skladu z kazensko pravno zakonodajo, ne morejo uživati posebnega statusa na področju samozaposlenih v kulturi.Zlatan Čordić je res prišel na ministrstvo in vpil na uslužbenko ter ji izrekel besede, ki jih je razumela kot grožnjo. Javna uslužbenka se boji za življenje in je zopet gospoda Čordića vložila kazensko ovadbo na policijski postaji.