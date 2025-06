Ministrstvo sporočilo: »Kljub več zaporednim šokom v preteklih letih ...«

Poročali smo že, da se je obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije v prvem letošnjem četrtletju na letni ravni zmanjšal za 0,7 odstotka, potem ko se je v zadnjem lanskem četrtletju za 1,5 odstotka povečal. Negativno je na BDP po navedbah državnega statističnega urada vplival saldo menjave s tujino.

A zdaj so vendarle prišle boljše novice za Slovenijo. Agencija Standard & Poor's je namtreč v petek zvišala bonitetno oceno Slovenije z AA- na AA in ji pripisala stabilne obete. Med evropskimi državami imajo pri agenciji S&P oceno AA tudi Irska, Belgija in Združeno kraljestvo. Hkrati je s to oceno Slovenija postala država z najvišjo bonitetno oceno v skupini držav srednje in vzhodne Evrope.

Višja boniteta ocena kaže na močno in odporno odprto gospodarstvo

Kot je na svojih spletnih straneh objavilo ministrstvo za finance, zvišanje bonitetne ocene kaže na močno in odporno majhno odprto gospodarstvo, preudarno upravljanje z javnimi financami ter zadovoljive zunanje rezerve.

»Kljub več zaporednim šokom v preteklih letih (pandemija covida-19, energetski šok in poplave leta 2023) je vladi uspelo hitro konsolidirati javne finance z javnofinančnim primanjkljajem pod enim odstotkom v letu 2024. Tudi javni dolg še naprej hitro upada. Fleksibilnost pri financiranju državnega proračuna omogočajo na eni strani višje likvidnostne rezerve in na drugi strani vzpostavljen dostop do širokega spektra različnih mednarodnih finančnih trgov,« so zapisali.

K dobrobiti Slovenije pripomorejo tudi članstvo v evrskem območju, obvladljiva raven neto javnega dolga in učinkovita institucionalna ureditev, so še navedli.

V stabilnih obetih ocene se po besedah ministrstva kaže pričakovanje agencije, da se bo odpornost slovenskega gospodarstva in javnih financ nadaljevala tudi v naslednjih dveh letih.