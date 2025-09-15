ODPOVEDANO

Ministrstvo prestavilo podpis pogodbe za nakup helikopterjev!

Odpovedan podpis pogodbe za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči.
Fotografija: FOTO: Jože Suhadolnik
FOTO: Jože Suhadolnik

STA, S. U.
15.09.2025 ob 11:11
15.09.2025 ob 12:54
STA, S. U.
15.09.2025 ob 11:11
15.09.2025 ob 12:54

Za danes napovedani podpis pogodbe s podjetjem Leonardo za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč bodo prestavili. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je namreč danes sporočil, da bodo počakali na odločitev o reviziji javnega naročila, ki jo zahteva Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

"Ker je upravičeni predlagatelj predlagal revizijo, bomo to potezo v duhu pravne države spoštovali in počakali na odločitev pristojnih institucij," je danes dejal Poklukar.

Senat KPK je namreč danes sprejel sklep, da bo komisija vložila zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči. Zahtevek bodo vložili danes, o njem pa bo morala odločiti Državna revizijska komisija.

Poklukar ob tem verjame, "da odločevalci poznajo zakonske roke, ki ministrstvo vežejo k podpisu pogodbe". Skladno z zakonom o javnih naročilih jo morajo namreč podpisati v 48 dneh od pravnomočnosti izbire ponudnika. Po ministrovih besedah se ta rok izteče 26. septembra.

Zato upa, da bo primer obravnavan prednostno in bo odločitev Državne revizijske komisije sprejeta v razumnem roku.

KPK zahtevek za revizijo sicer vlaga kot zagovornik javnega interesa, razlog za takšno potezo pa utemeljujejo s sumom kršitve javnonaročniške zakonodaje.

Ministrstvo je sicer podpis pogodbe z izbranim ponudnikom, podjetjem Leonardo, sprva napovedalo za danes ob 13. uri na Brniku.

