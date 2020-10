Ministrstvo pravi: Brezplačne vozovnice so na voljo. Pa so res?

Za upokojence, veterane in invalide so od letošnjega julija na voljo brezplačne vozovnice za javni potniški promet, torej za vlak in avtobus. Tako imenovano vozovnico IJPP pa si mora vsakdo pridobiti sam na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).



Kot smo poročali, je bilo povpraševanje po teh vozovnicah poleti zelo veliko in jih je na določenih prodajnih mestih celo zmanjkalo. Tako vlog niso sprejemali na nobeni železniški postaji v Sloveniji, ker vozovnic od ministrstva za infrastrukturo niso prejeli. »17. septembra smo na prodajna mesta poslali 6.000 kartic (po 2.000 na Arrivo, Nomago in SŽ), 2.000 pa smo jih obdržali na MzI, skupaj torej 8000 kartic,« nam je povedal Boštjan Lajovic z MzI. Dodal je, da bodo predvidoma do konca tega tedna na prodajna mesta dobavili še 22.000 kartic, ki jih že imajo na MzI, trenutno pa poteka postopek njihove inicializacije.

Na železniških postajah zmanjkalo vozovnic Spomnimo, upravičencev je okoli 600 tisoč, zato smo preverili, ali so danes na voljo vozovnice prav povsod. Odgovor pa je jasen: niso. Na železniških postajah v Sloveniji je ta pošiljka vozovnic spet v hipu pošla.



»Konec septembra smo od MzI prejeli manjšo količino kartic IJPP, ki smo jih distribuirali po prodajnih mestih. Zaloge so zaradi velikega povpraševanja že pošle, saj je bilo čakajočih vlog veliko. Še vedno beležimo porast vlog, zato upamo, da kmalu prejmemo novo zalogo kartic. Upravičencem svetujemo, če vozovnice še ne nameravajo koristiti (omejitve zaradi covida 19, nenačrtovana potovanja ...), naj si jo priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko uporabljati,« pravi Tea Šavor s Slovenskih železnic. Povedala nam je, da so »vročo robo« razposlali po vseh postajah po Sloveniji, kar pomeni nekaj deset na postajo.

