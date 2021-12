Ministrstvo podjetjem razdelilo drage in neprimerne maske

Novembra lani je ministrstvo za gospodarstvo zainteresiranim samozaposlenim in podjetjem, ki imajo največ štiri zaposlene, razdelilo brezplačne zaščitne maske. Razpis so ponovili januarja in razdelili dodatnih pet milijonov zaščitnih mask. Na tak način so želeli popraviti krivico, saj so podjetja z manj kot petimi zaposlenimi avgusta izključili iz javnega poziva za nakup zaščitne opreme. A maske, ki jih lani in januarja letos ponujalo ministrstvo za gospodarstvo, so postale neprimerne, saj je na njih oznaka non-medical, poroča Rtvslo.si. V zaprtih prostorih je od začetka novembra namreč treba uporabljati zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Da so maske neprimerne, so ugotovili inšpektorji, ki so v nekem lokalu na Jesenicah preverjali, ali upoštevajo izpolnjevanje pogoja PCT.

Da maske nimajo ustreznega certifikata in da bi jih bilo treba certificirati, so ministrstvo opozorili tudi pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS), a odgovora menda naj ne bi dobili.

Poročajo še, da je paket 50 brezplačnih mask brez certifikata stal 26 evrov in da se je izkazalo, da maske za podjetja pravzaprav niso bile brezplačne. Podjetja, ki so maske za zaposlene prevzela, so namreč mesec dni po prevzemu prejela sporočilo OZS, v katerem so jih obvestili, da so maske del javnega razpisa, zato so podjetjem za vrednost mask znižali vrednost sredstev, ki jih lahko dobijo na javnih razpisih.