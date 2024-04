Ministrstvo odsvetuje potovanje v Iran, na napetosti so se odzvale nekatere turistične agencije

V minulem tednu je orožje na Bližnjem vzhodu znova začelo rožljati tudi med Iranom in Izraelom; potem ko je v noči na petek Izrael raketiral položaje v Iranu, se je spremenila tudi stopnja tveganja varnosti potovanja v Iran: »Vsem svetujemo, da zaradi resnih varnostnih razmer zapustite državo,« so zapisali na slovenskem zunanjem ministrstvu. Po pojasnilih, ki smo jih pridobili v uredništvu, na zunanjem ministrstvu nenujna potovanja v Iran sicer odsvetujejo že leto dni – in med nujna potovanja ne spadajo turistični ogledi!

Ta konec tedna je odjeknila eksplozija v vojaškem oporišču proiranskih oboroženih skupin. FOTO: AFP

»Iran je čudovita država, ki je marsikdaj spregledana zaradi zunanjih pritiskov in propagande,« nam državo predstavi turistična agencija ShaPPa, kjer so za prihajajoče praznike pripravili potovanje po Iranu, ki se bo začelo 26. aprila. Med opozorili ne gre spregledati, da v stroške potovanja »ni zajeto: stroški hrane (razen zajtrkov), pijače, podkupnin in ostali individualni stroški«.

Navedek »obiskali boste tudi deželo, ki je zelo varna in omogoča brezskrbno potovanje«, pa zaradi spremenjenih razmerij v mednarodnem prometu ni več povsem točen. Iz ShaPPe na naša vprašanja o morebitnih spremembah iranskih turističnih aranžmajev niso odgovorili – po informacijah Slovenske tiskovne agencije pa naj bi potovanje »odpovedali oziroma se ga bo mogoče udeležiti le na lastno odgovornost in v organizaciji lokalne agencije.«

Občasno odpovedani poleti

Naši viri na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) sicer navajajo, da javni prevozi znotraj države zaenkrat tečejo nemoteno, težave pa so z mednarodnim prometom, saj občasno zapirajo zračni prostor oziroma letališča ter odpovedujejo polete. Nemški letalski prevoznik Lufthansa ter njegovi hčerinski družbi Swiss in Austrian Airlines so zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu prejšnji teden prekinili vse polete v Izrael in Irak. »Zaradi tega se lahko pojavi težava nepredvidljivosti potovanja,« opozarja naš vir. Prav zato so državljanom svetovali, da »v lastni organizaciji in na varen način« zapustijo Iran. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v Iranu okoli 10 Slovencev, številni so že zapustili državo.

Javni promet v Iranu deluje, a potovanja lahko hitro postanejo nepredvidljiva. FOTO: AFP

Slovensko veleposlaništvu v Teheranu ostaja odprto, veleposlanik Igor Jukič (ki je v Iranu dobrega pol leta) ter osebje na ambasadi delata – a je konzularno poslovanje »začasno omejeno na izvajanje nujnih konzularnih storitev v podporo slovenskim državljanom«, so že pred tednom dni opozorili iz Mladike.

Nekatere turistične agencije so se že odzvale na nove napetosti: »Skrb za varnost sopotnikov, vodnikov in naših partnerjev je ena izmed temeljnih nalog Agencije Oskar. V tem trenutku nimamo v Iranu nobenih potnikov in jih med prvomajskimi prazniki tudi ne bomo imeli,« so pojasnili že minuli petek. »Potovanja v Iran imamo razpisana, vendar smo zaostritev odnosov predvidevali, zato smo prodajo tega potovanja ustavili že pred časom,« so navedli v turistični agenciji Vard Turizem.

Blokirane spletne strani

Situacija se minuli konec tedna ni umirila, nasprotno: v Iraku je v noči na soboto odjeknila eksplozija v vojaškem oporišču proiranskih oboroženih skupin, ki so del redne iraške vojske. Pri tem je bil po podatkih varnostnih sil ubit en človek, osem pa ranjenih. Po nekaterih navedbah naj bi šlo za napad, a iraške oblasti v zraku niso zaznale dronov ali letal. Američani in Izraelci so sicer zanikali vpletenost, a bližnjevzhodni sod smodnika ni nehal tleti.

Še nekaj pomembnejših opazk za morebitne potnike v deželo šeriatskega prava: kot seznanja MZZ, v Iranu ni možno uporabljati kreditnih in bančnih kartic, prav tako je težko zamenjati potovalne čeke, pa še: »Večina tujih spletnih strani, vključno s spletnimi stranmi slovenskih in mednarodnih medijev, ter mobilnih aplikacij (whatsapp, facebook, instagram ...) je v Iranu blokiranih, zato do njih ni mogoče dostopati.« Prav tako je zaradi mednarodnih sankcij omejena dostopnost do nekaterih zdravil. MZZ še dodaja: »Obstaja tveganje terorističnih napadov.«