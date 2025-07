Ministrstvo odprlo klicni center, odgovarjali bodo na vprašanja o dolgotrajni oskrbi (VIDEO)

S 1. julijem smo državljani in državljanke začeli plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo, s tem dnem se je začela izvajati tudi dolgotrajna oskrba na domu. Njen obseg je določen v urah glede na kategorijo, v katero je upravičenec uvrščen, še pred uporabo pravice do dolgotrajne oskrbe pa bo treba skozi ocenjevanje upravičenosti preko centra za socialno delo.

Vse skupaj je za običajne smrtnike precej zapleteno, veliko je namreč novosti, tega se zavedajo tudi na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer so za vsa vprašanja vzpostavili klicni center. Številka je kratka in enostavna – 114, na vaša vprašanja pa bodo odgovarjali vsak dan med 8. in 16. uro.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob tem pojasnil, da se lahko na klicni center obrnejo tudi vsi, ki bi imeli vprašanja, povezana s pokojninsko reformo. »Če vas zanimajo nove pravice, ki jih prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi, kot je e-oskrba, dolgotrajna oskrba na domu, koliko bodo po novem stale oskrbnine v domovih za starejše, pokličite,« je v promocijskem videu, ki ga je na družabnem omrežju delila stranka Levica, še dejal Maljevac.