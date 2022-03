Ministrstvo odgovarja: toliko zahtevkov za odškodnino zaradi neželenih učinkov po cepljenju smo že dobili

Uvedbo odškodnin v primerih resnih neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19 je vlada predlagala konec novembra, ko je sprejela predlog desetega protikoronskega zakona. DZ je zakon nato sprejel konec decembra.

Kdo je upravičen do odškodnine?

Do odškodnine v navedenem primeru so sicer upravičeni tisti, ki so bili v Sloveniji cepljeni proti covidu-19 ali zdravljeni z zdravilom proti covidu-19, če bi jim slednje povzročilo resno škodo na njihovem zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskem funkcij, je zapisano na spletni strani vlade.

Za obravnavo zahtevka in določitev izplačila odškodnine velja postopek v skladu z ZUOPŠOP (PKP-10) in Zakona o nalezljivih boleznih in ne gre za avtomatizem. Vsaka vloga, ki bo na Ministrstvo za zdravje podana v skladu z določbami omenjenih zakonov, bo obravnavana individualno.

Do odškodnine v primeru smrti osebe, cepljene proti covidu-19 ali zdravljene z zdravilom proti covidu-19, pa so upravičeni partner oz. zakonec osebe in pod določenimi pogoji tudi njeni starši in otroci.

Približno 20 zahtevkov za odškodnino

Na ministrstvo za zdravje smo zato naslovili vprašanje o podatkih o morebitnih zahtevkih po izplačilu odškodnin, ki bi nastale kot posledice cepljenja proti covidu 19. Odgovorili so nam, da je na ministrstvo prispelo približno 20 zahtevkov. Ob tem so nam pojasnili, da do zdaj ni bila izplačana še nobena odškodnina.

Po potrjenem zahtevku za odškodnino pa bo ministrstvo znotraj svojega finančnega načrta sproti prerazporedilo sredstva in izplačalo vsako vlogo, ki bo upravičena do izplačila.

Dva primera smrti povezana s cepljenjem proti covidu

Z ministrstva še sporočajo, da so do zdaj v dveh smrtnih primerih potrdili gotovo povezanost med neželenim dogodkom in cepljenjem proti covid-19, in sicer pri mlajših ženskah (20 let in 37 let), ki sta bili cepljeni s cepivom Janssen.