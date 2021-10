Ministrstvo odgovarja na poziv Nijz o pogoju PCT

Odlok o pogoju PCT ne določa, kdaj je vzpostavljena zaščita s cepljenjem, ampak samo, kdaj ima nekdo veljavno potrdilo o cepljenju, so na ministrstvu za zdravje odgovorili na poziv Nijz, naj pogoj PCT začne veljati 14 dni po cepljenju s cepivom janssen.

Naj pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) začne veljati po sedmih oziroma 14 dneh od polnega cepljenja, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) vladi predlagal že drugič.

»Dejstvo je, da oseba takoj po prejemu cepiva še nima vzpostavljene zaščite in je mogoče, da se okuži z novim koronavirusom, vendar takšna možnost okužbe obstaja tudi pri vseh ostalih, polno cepljenih, ko imajo že vzpostavljeno zaščito s cepljenjem, prebolevnikih in tudi tistih, ki imajo veljaven hitri ali PCR-test, saj je določeno, da je veljavnost testa 48 oziroma 72 ur,« so zapisali na ministrstvu.

Ob tem so opozorili, da za vsa cepljenja, ne samo po cepljenju proti covidu 19, posamezniki pridobijo potrdilo o cepljenju takoj po prejemu cepiva. To pa, kot so navedli, izkazuje zgolj dejstvo, da so cepljeni in ne da so zaščiteni s cepljenjem. »Če bi sledili priporočilu Nijz, potem izvajalci cepljenja ne bi smeli izdajati potrdil o cepljenju, dokler ni vzpostavljena zaščita s cepljenjem skladno z navodili proizvajalca cepiva,« so navedli.

Dodali so tudi, da je izpolnjevanje pogoja cepljenja mogoče izkazovati tudi z običajnim pisnim potrdilom o cepljenju in ne samo z digitalnim covidnom potrdilom. Ob upoštevanju predloga Nijz bi breme preverjanja, ali je zaščita že vzpostavljena, »preložilo na posameznike, ki pa niso zdravstveni delavci ali sodelavci in nimajo ustreznega strokovnega znanja«.

Hitro do pogoja PCT

Vlada je 27. avgusta spremenila odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe s koronavirusom na način, da pogoj cepljenosti nemudoma izpolni vsak, ki je polno cepljen. Na izpolnjevanje pogoja PCT torej ni treba več treba čakati še teden ali dva po polnem cepljenju, kot je bilo v veljavi dotlej. Za cepivo Astrazenece je sicer tak režim začel veljati s 14-dnevnim zamikom. Najhitreje tako oseba pogoj cepljenja izpolni pri cepljenju s cepivom janssen, kjer je status polno cepljene osebe dosežen že po enem odmerku cepiva.