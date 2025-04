Ministrstvo ima za Slovence po električnem mrku sporočilo

»Zaradi izpada električne energije v Španiji, na Portugalskem, v Andori in v delih Francije so moteni javni promet, telefonske povezave in signal mobilnih telefonov,« so zapisali na X.

Ob tem so slovenske državljane pozvali k mirnosti in upoštevanju navodil lokalnih oblasti in organov. Kot pojasnjujejo, je oteženo tudi delo veleposlaništva v Madridu.

Redek atmosferski pojav

Španija, Portugalska in del južne Francije so danes doživeli obsežen električni mrk, zaradi česar je na milijone ljudi ostalo brez oskrbe z elektriko, so sporočili tamkajšnji upravljavci električnih omrežij. Po prvih pojasnilih upravljavca portugalskega električnega omrežja REN naj bil električni mrk posledica redkega atmosferskega pojava. Zaradi ekstremnih temperaturnih nihanj v notranjosti Španije je prišlo do nenormalnih nihanj v visokonapetostnih vodih, pojasnila upravljavca povzema britanski BBC.